Mortal Kombat 2 ganha trailer e empolga os fãs

Prepare o seu fatality: a Warner Bros. Pictures acaba de liberar um novo trailer de Mortal Kombat 2 e sim, está tudo ainda mais brutal, intenso e com aquele gostinho de “isso vai dar ruim… e a gente quer ver”

Ambientado no universo icônico dos games que atravessam gerações, o filme marca o retorno dos campeões do Plano Terreno às telonas. Mas a grande novidade (e talvez o tempero que faltava) é a chegada de Johnny Cage, vivido por Karl Urban. E vamos combinar? Ele nasceu pra esse tipo de personagem debochado que luta melhor do que fala ou fala melhor do que luta. Ainda estamos decidindo.

Shao Kahn vem aí (e sem paciência)

A sequência coloca os heróis frente a frente com o regime tirânico de Shao Kahn, interpretado por Martyn Ford. O vilão da vez ameaça o equilíbrio entre os reinos, obrigando heróis (e até antigos inimigos) a se unirem numa batalha sangrenta e definitiva. Sem regras. Sem limites. Sem espaço pra erro.

O trailer entrega exatamente o que os fãs querem: combates insanos, golpes fatais e aquela atmosfera de guerra iminente que faz qualquer gamer arrepiar. A revelação do material aconteceu durante a sétima edição do IGN Fest, evento que costuma antecipar os lançamentos mais aguardados do universo gamer e do entretenimento.

Elenco de peso (literalmente)

Além de Karl Urban, o elenco reúne nomes como Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan e Damon Herriman, além de Chin Han.

Também retornam Tadanobu Asano como Lorde Raiden, Joe Taslim como Sub-Zero e Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi/Scorpion.

Na direção, Simon McQuoid assume novamente o comando após o filme de 2021, com roteiro de Jeremy Slater. A produção conta ainda com James Wan entre os produtores, o que já é um indicativo de que a pancadaria vem acompanhada de espetáculo.

Quando estreia?

Mortal Kombat 2 chega aos cinemas brasileiros em 7 de maio de 2026, com exibições também em IMAX e versões acessíveis.

Se o primeiro filme já apostou na brutalidade sem freio, a sequência parece pronta para elevar o nível e a quantidade de fatalities a outro patamar. Agora fica a pergunta: quem sai vivo dessa vez?