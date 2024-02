Mudança no telão do ‘BBB 24’ assusta participantes: ‘Agora deu medo’

Davi e Isabelle tiveram uma surpresa ao acordarem mais cedo e observarem que parte da decoração da biblioteca estava sendo exibida na tela

Reprodução/Globoplay Davi e Isabelle analisam mudança no telão do BBB 24



Um mudança inesperada no telão do Big Brother Brasil 24 intrigrou os participantes nesta quarta-feira, 28. Ao acordarem mais cedo que o habitual, Davi e Isabelle tiveram uma surpresa. Eles se depararam com o telão da sala, notaram uma mudança inesperada: parte da decoração da biblioteca estava sendo exibida na tela. Isabelle logo questionou Davi sobre o ocorrido, levantando a possibilidade de que aquela mudança pudesse indicar algo importante. “O que é isso, Davi? Será que tem algum sinal? Confessionário está fechado, despensa está fechada… que isso? Será, Davi”, questinou a sister. “Por que essa prateleira aí de cima? É alguma prateleira. Deixa eu ver”, continuou. Davi, por sua vez, expressou seu receio diante da situação, demonstrando estar assustado com a mudança repentina no telão. MC Bin Laden também notou a mudança ao acordar e seguiu os mesmo paços de Isabelle, questionando Davi sobre o que seria aquilo. “Agora me deu medo”, disse o funkeiro.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA

[jp-related-posts ids=”1552084,1552001″