Quarta temporada de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’ será a última pela Netflix

Última parte da história da bruxa adolescente estreia ainda neste ano, mas ainda sem data definida

Divulgação Série reviveu clássico da TV dos anos 90, estrelado por Melissa Joan Hart



A quarta temporada de “O Mundo Sombrio de Sabrina” será a última da série, informou a Netflix na quarta-feira (8). A produção que acompanha as aventuras da jovem bruxa estreou em 2018 na plataforma.

Estrelada por Kiernan Shipka (“Mad Men”), a série reviveu o clássico da TV “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira”, que tinha Melissa Joan Hart como protagonista.

No revival, Sabrina explora seu lado mais obscuro, curiosa para aprender ainda mais sobre sua herança, enquanto tenta viver como uma adolescente normal com seus amigos no mundo mortal.

A Netflix adiantou que a ultima temporada estreia ainda neste ano, mas não revelou datas.