Murilo Rosa pede para colocarem ex-BBB como protagonista de novela; entenda

Ator falou quem, na sua opinião, deveria ter destaque em uma trama após a suposta escalação de Jade Picon

Reprodução/Instagram/murilorosa_oficial Murilo Rosa acha que Douglas Silva deve protagonizar novela



O ator Murilo Rosa fez um post nas redes sociais dizendo que o ator Douglas Silva, que chegou à final do “BBB 22”, deveria protagonizar uma novela. O artista não citou a Globo, mas a publicação pareceu um recado para a emissora, que possui as tramas de maior audiência do país. “Vamos lá… escrevo esse post com carinho e respeito. Douglas Silva foi um dos protagonistas de um dos maiores filmes (hoje um clássico) já realizado no Brasil, ‘Cidade de Deus’. Filmaço e ele dá um show. Espero que pessoas ‘responsáveis’ por escalar um elenco pense que está na hora dele protagonizar uma novela, que tal? E atores maravilhosos novos e precisando de uma oportunidade estão à disposição e à espera nos teatros… vamos lá, coragem”, escreveu Murilo no Instagram.

O post do ator foi feito depois de circular rumores de que a influenciadora Jade Picon, que também participou do “BBB 22”, foi escalada para “Travessia”, próxima novela de Glória Perez que vai ocupar o horário nobre da Globo. A possível participação da atriz na trama foi muito criticada, pois ela não possui o DRT, que é o registro profissional da categoria. O sindicato que representa os atores no Rio de Janeiro se manifestou dizendo que não é possível trabalhar no ramo da atuação sem o DRT e enfatizou que vai lutar em “prol da categoria e da legalidade”. Anna Rita Cerqueira, Nina Tomsic e Ana Hikari estão entre as atrizes que criticaram essa suposta escalação da ex-BBB para a próxima novela das 21h.