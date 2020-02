Museu com acervo histórico será inaugurado em dezembro pela Academia de Hollywood

Reprodução/Instagram Prédio será inaugurado em dezembro deste ano após cinco anos de construção



Uma gigantesca esfera de vidro, aço e concreto que parece flutuar sobre o chão está alterando o visual da região oeste de Los Angeles. Esse será um dos espaços mais atraentes do novo Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que será inaugurado no dia 14 de dezembro.

A construção está na reta final e sua conclusão vai colocar um ponto final em uma obra iniciada há 5 anos e várias vezes interrompida por falta de verbas – o término está garantido depois que uma campanha de arrecadação de fundos conseguiu US$ 368 milhões, que correspondem a 95% do total necessário (US$ 388 milhões). “Fãs de todo o mundo sabem da importância que esse museu terá para a preservação da memória do cinema e só podemos agradecer as contribuições”, comentou Bill Kramer, diretor do espaço.

De fato, quando abrir suas portas, o Museu da Academia de Cinema vai se tornar um novo ponto turístico da cidade graças a seu valioso acervo, que inclui desde os sapatinhos vermelhos usados por Judy Garland em “O Mágico de Oz” (1939), passando pelas portas do fictício Rick’s Café, frequentado por Humphrey Bogart em “Casablanca” (1942), ou a capa de Drácula usada por Bela Lugosi no filme de 1931, até chegar ao único molde ainda existente da mandíbula do tubarão criado para o longa que consagrou Steven Spielberg, em 1975.

“Todo o material colecionado pela Academia desde os anos 1930 vai compor o acervo, acrescido ainda dos objetos que comprovam a evolução tecnológica do cinema”, continua Kramer, que recebeu o jornal O Estado de S. Paulo e um seleto grupo de jornalistas para uma visita de reconhecimento. Foi possível observar que as obras estão em fase final e entender a configuração do museu só é possível, por enquanto, na imaginação ou por meio de croquis computadorizados.

Os números da coleção, porém, são reais e gigantescos: mais de 85 mil roteiros, 100 mil objetos de produção, 190 mil filmes e 12,5 milhões de fotografias, além de 1.700 objetos pessoais que pertenceram a figuras lendárias como Katharine Hepburn, Cary Grant e Alfred Hitchcock. Haverá ainda espaço para objetos raros, desde rudimentares câmeras de filmar usadas no início do século passado até o primeiro modelo do Steadicam, estabilizador criado por Garrett Brown em 1974 e que dá a impressão de que a câmera flutua, evitando trepidações na imagem.

A porta de entrada do museu será em um prédio inaugurado em 1939, então ocupado pela May Company. Transformado em patrimônio histórico e cultural em 1992, o edifício foi cedido para a Academia, que contratou o arquiteto italiano Renzo Piano para adaptá-lo como museu. Piano também criou um novo prédio de estilo moderno (justamente a gigantesca esfera de vidro), que estará acoplado na parte de trás do edifício histórico, totalizando uma área de 3.600 m². Ali funcionarão duas salas de exibição: a maior, com mil lugares e toda decorada em vermelho (alusão ao famoso tapete), terá uma tela capaz de abrigar exibição de todo tipo de filme, até do antigo nitrato. Uma segunda sala, em tom verde, terá 288 lugares e uma programação diária.

A programação das duas salas será administrada por Bernardo Rondeau, carioca que trabalha na Academia desde 2014. Segundo ele, para a inauguração, está prevista uma retrospectiva do mestre de cinema de animação japonês Hayao Miyazaki, em colaboração com seu estúdio Ghibli – além da exibição de filmes, haverá uma exposição com mais de 200 objetos, entre desenhos conceituais, storyboards e ambientes imersivos baseados em filmes como “A Viagem de Chihiro” (2001). Depois, haverá uma exposição sobre a história dos diretores afrodescendentes americanos e sua contribuição para o cinema.

Como o capital foi levantado a partir de doações de particulares, muitos espaços levarão o nome dos principais contribuintes. Assim, a gigantesca esfera de vidro já é conhecida como Barbra Streisand Bridge. O Brasil terá ainda uma participação mínima: segundo Rondeau, o acervo da Academia conta apenas com o vestido usado por Sônia Braga em “O Beijo da Mulher Aranha” (1985), um filme de testes de figurinos com Carmen Miranda e cartazes de longas como “Barravento” (1962).

*Com Estadão Conteúdo