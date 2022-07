Museu da Broadway será imersivo e interativo; saiba detalhes da nova atração de Nova York

A Jovem Pan conversou com as idealizadoras do projeto, Julie Boardman e Diane Nicoletti, e elas deram detalhes de como será a experiência pela história do teatro musical

Divulgação/Museu da Broadway Museu da Broadway será inaugurado dia 15 de novembro em Nova York



Nova York está prestes a ganhar uma nova atração que promete fazer sucesso entre os milhares de turistas que recebe todos os anos. A cidade que respira musicais e abriga os conceituados Metropolitan Museum of Art e MoMA agora terá um Museu da Broadway, que será inaugurado no próximo dia 15 de novembro. A atração imersiva e interativa ficará no coração da Times Square e vai homenagear mais de 500 espetáculos que já passaram pelos palcos mais famosos do mundo. A Jovem Pan bateu um papo exclusivo com as produtoras teatrais Julie Boardman e Diane Nicoletti, co-fundadoras do museu, e dá em primeira mão detalhes desse novo ponto turístico. “Este será o primeiro museu permanente dedicado à história da Broadway, celebrando os shows que moldaram essa forma de arte, bem como os artistas que tornam esses shows possíveis nos palcos todas as noites. Pessoas de todo o mundo vêm ver shows da Broadway todos os anos e estamos animadas por saber que o museu lhes dará uma nova parada em seu itinerário em Nova York”, comentou Julie.

O principal objetivo das idealizadoras do projeto é fornecer aos fãs e admiradores do gênero um olhar mais profundo sobre a indústria do teatro musical, permitindo que vejam além do que está em cartaz no momento. “As pessoas vão entender como chegamos onde estamos hoje e celebrar a enorme comunidade de artistas e criadores que dão vida aos nossos musicais favoritos”, pontuou Diane. O museu conduz o visitante por uma linha do tempo, apresentando musicais do século 18 até o presente. No percurso, são destacados os shows que fizeram história, provocaram mudanças sociais e transformaram a Broadway. “The Ziegfeld Follies” aparece no museu como um exemplo do teatro de revista, que precede o teatro musical que conhecemos hoje. Esse desenvolvimento do gênero teve como base o espetáculo “Oklahoma!”, outro destaque dessa linha do tempo. Já “The Wiz”, uma releitura de “O Mágico de Oz”, foi um marco na década de 70 por ter um elenco com todos os protagonistas negros. Anos depois, foi “Rent” que revolucionou a Broadway com sua trilha sonora e atraiu muitos jovens para o teatro.

“Há tantos shows importantes na história e no presente da Broadway. O maior desafio foi encontrar uma maneira inclusiva de contar a história e destacar todos os shows atualmente em cartaz aqui em Nova York. Ao longo da linha do tempo, os visitantes aprenderão mais sobre os principais shows e as mudanças que eles causaram no teatro musical americano. Destacamos os momentos que ultrapassaram os limites criativos, desafiaram as normas sociais e abriram caminho para aqueles que vieram depois”, falou Julie. No Brasil, espetáculos como “O Fantasma da Ópera”, “Wicked”, “O Rei Leão”, “Os Miseráveis”, “A Bela e a Fera” e “A Família Addams” fizeram grande sucesso. Diane garantiu que todos estão presentes no museu, assim como os atuais hits da Broadway, incluindo os premiados “Hamilton”, “Dear Evan Hansen” e “Hadestown”.

Como serão as experiências no museu?

Os visitantes farão uma viagem visual pela história da Broadway, sendo destacados os momentos inovadores em uma série de exposições, que vão incluir figurinos e adereços considerados espetaculares, imagens realistas e digitais em formato 3D, fotos raras e vídeos. “As exposições são projetadas para serem de natureza diferente, algumas são imersivas, algumas interativas, outras têm espaços instagramáveis ​​e realidade aumentada. Reunimos uma equipe incrível de artistas para dar vida à linha do tempo da Broadway e para criar algo que possa ser interessante para pessoas de todas as idades”, explicou Julie. O museu também contará com um espaço chamado “The Making of a Broadway Show”, que será dedicado aos diversos profissionais que trabalham nos bastidores dessas grandes produções.

Em cada espaço do museu, o visitante será convidado a entrar no universo dos espetáculos em destaque. No espaço de “Oklahoma!”, por exemplo, as pessoas poderão caminhar por um milharal. Desta forma, além de ver os artefatos relacionados ao show, será possível se sentir dentro do cenário da história. Para a parte de “Rent”, o designer cênico original do show, Paul Clay, projetou um ambiente no qual o visitante vai se sentir no East Village de Nova York. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site oficial do Museu da Broadway. O preço unitário custa a partir de US$ 39, sendo que uma parte do valor de cada ticket será doado para a Broadway Cares/Equity Fights AIDS, uma entidade nova-iorquina sem fins lucrativos que arrecada fundos e colabora com causas relacionadas à AIDS nos Estados Unidos. Vale destacar que grupos e estudantes têm direito a tarifas especiais.