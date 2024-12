Música ‘Forbidden Road’ de Robbie Williams é desclassificada do Oscar 2025

Canção utiliza elementos de uma composição já existente, o que infringe as diretrizes da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas

A música “Forbidden Road”, de Robbie Williams, não será mais considerada para o Oscar 2025. A revista “Variety” foi a responsável por divulgar essa informação, que revela que a canção foi desclassificada da lista de pré-indicados na categoria de melhor canção original. O motivo para essa decisão é que a música utiliza elementos de uma composição já existente, o que infringe as diretrizes da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas.

A canção em questão apresenta semelhanças com “I Got a Name”, uma obra de Charles Fox e Norman Gimbel, que ficou famosa na voz de Jim Croce. Apesar da desclassificação para o Oscar, “Forbidden Road” ainda figura entre as indicadas ao Globo de Ouro na mesma categoria, o que demonstra o reconhecimento da música em outras premiações.

“Forbidden Road” é parte da trilha sonora do filme “Better Man”, que é dirigido por Michael Gracey. A estreia do longa-metragem está agendada para o dia 6 de fevereiro nos cinemas, e a expectativa em torno do filme e da música continua alta, mesmo com a recente reviravolta nas indicações ao Oscar.

A desclassificação de “Forbidden Road” levanta questões sobre as regras que regem as indicações para prêmios da indústria cinematográfica. A situação destaca a importância de originalidade nas composições, especialmente em categorias que celebram a criatividade e a inovação na música para cinema.

