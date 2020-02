Disney exibirá musical ‘Hamilton’ nos cinemas em 2021

O clássico da Broadway “Hamilton” finalmente chegará às telonas pelas mãos da Disney, estúdio que brigou intensamento pelos direitos de sua distribuição desde 2018.

O musical foi filmado com seu elenco original diretamente dos palcos em 2016, no teatro Richard Rodgers, em Nova York. A previsão é que a produção chegue na íntegra aos cinemas americanos no dia 15 de outubro de 2021, mas ainda não há informações sobre a exibição em demais países.

Criado, escrito e atuado por Lin-Manuel Miranda, “Hamilton” narra a trajetória de Alexander Hamilton (1757 – 1804), um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas com sua própria estética: o musical é inteiramente conduzido com rap e hip-hop.

O elenco da peça conta com os atores Anthony Ramos, Daveed Diggs, Renée Elise Goldsberry, entre outros.

Disney presents: Hamilton.

With The Original Broadway Cast.

Filmed onstage at The Richard Rodgers Theatre.

In A Theater Near You.

October 15, 2021. #Hamilfilm pic.twitter.com/08YP6CTbF8

