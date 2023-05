Musical ‘O Rei Leão’ reestreia em julho no Brasil após 10 anos; conheça o elenco

Produção retorna ao Teatro Renault, em São Paulo, em celebração aos 25 anos desse fenômeno da Broadway

Divulgação/T4F 'O Rei Leão' reestreia em São Paulo no próximo dia 20 de julho



Um dos maiores fenômenos da Broadway está de volta ao Brasil após 10 anos. A reestreia do musical “O Rei Leão” no Teatro Renault, em São Paulo, está marcada para o dia 20 de julho e celebra os 25 anos de sucesso desse espetáculo, que desde sua estreia, segue em cartaz em Nova York. A produção, inspirada na animação da Disney de 1994, já foi vista por 112 milhões de pessoas ao redor do mundo e teve sua primeira montagem no Brasil em 2013. O musical, que tem direção de Julie Taymor e músicas de Elton John e Tim Rice, novamente será uma réplica do impecável show da Broadway.

O papel de Simba, que na primeira montagem do espetáculo foi defendido por Tiago Barbosa, será interpretado desta vez por Thales Cesar, que se destacou na produção “Rua Azuza” como Wiliiam Seymour. Já o papel de Nala será de Jeniffer Nascimento, que recentemente deu vida a Donna Summer no teatro e esteve no elenco da novela “Cara e Coragem”. O time central da história ainda conta com Drayson Menezzes, como Mufasa, Zama Magudulela, como Rafiki, Marcel Octavio, como Scar, e Rafael Canedo, como Zazu. O alívio cômico do espetáculo fica a cargo de Lucas Cândido, na pele de Timão, e Diego Luri, de Pumba. Seis crianças irão se revezar nos papéis de Simba e Nala na infância. Ao todo, são 53 atores, sendo 12 sul-africanos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por T4F Musicais (@t4fmusicais)

Serviço: