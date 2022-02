Naiara Azevedo diz que brothers não entenderam recado de Tadeu no ‘BBB 22’: ‘Donos da verdade’

Após ser eliminada, cantora explicou que ‘pirou’ na casa, pois se viu sozinha e também vulnerável

Reprodução/Globo Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do 'BBB 22'



Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do “BBB 22” e deixou os brothers de boca aberta. Fora da casa, ela disse que acredita que os participantes não entenderam o recado dado por Tadeu Schmidt no discurso de eliminação. “Eles não querem entender. Estão tão presos na verdade deles, no mundo que criaram, no qual são donos da verdade, que o que você mandar de recado eles não vão entender”, comentou a artista no “Mais Você” desta quarta-feira, 9. Para Naiara, participar do reality show foi uma oportunidade de se conhecer e conviver com pessoas que, talvez, jamais teria a oportunidade de ter no seu ciclo de vida. “Achei que estava preparada [para o ‘BBB’], que era muito bem resolvida comigo mesma, achei que estava tudo bem, sempre fiz terapia, mas quando eu fiquei só no confinamento, eu percebi que nunca tinha ficado só comigo mesma. Não sabia nada sobre a Naiara, só sabia sobre a artista. Não sabia sobre as minhas vontades próprias.”

Uma das maiores dificuldades de Naiara no jogo foi se ver vulnerável. “Era muito durona, peito muito. Precisei criar essa armadura para enfrentar as coisas e, nesse processo, eu decidi que não podia ser fraca, que não podia chorar. Quando me vi comigo mesma, dei uma pirada. Comecei a observar alguns olhares e risadinhas e me sentia culpada, odeio julgar os outros. Quando eu recebi o monstro, eu me senti muito só, humilhada, como se eu tivesse feito algo errado. Tive uma crise de ansiedade, fiquei muito envergonhada”, contou a dona do hit 50 Reais.

Dentro da casa, uma das pessoas mais próximas de Naiara era Tiago Abravanel. Ela contou à Ana Maria Braga que essa relação já vinha de fora da casa. “Ele sabe coisas muito pessoais da minha vida. Eu o considero um grande amigo”, contou. No entando, Naiara deixou claro que não gostou de quando Tiago disse no Jogo da Discórdia que tinha se decepcionado com ela: “Continuo achando péssimo o que ele fez”. Na visão da terceira eliminada, quem está jogando limpo são os participantes Arthur Aguiar, Douglas Silva, Natália, Vyni, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby. Por outro lado, ela vê o jogo de Bárbara, Jade, Laís e Brunna Gonçalves como sujo.