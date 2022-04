Natália descarta romance com Eli e fala dos boatos de gravidez: ‘Enjoava porque bebia’

Designer de unhas disse que não está apaixonada pelo empresário e não quer manter a relação

Reprodução/Globo Natália Deodato negou que está grávida de Eliezer



Natália Deodato chegou à reta final do “BBB 22”, mas acabou sendo eliminada com 83,43% dos votos. Nesta quarta-feira, 13, a sister participou do “Mais Você” e falou sobre sua marcante passagem pela casa mais vigiada do Brasil. Durante o confinamento, ela viveu um affair com Eliezer e chegou a ter relações sexuais com o brother no programa. Após deixar o jogo, Natália garantiu à Ana Maria Braga que não ama e nem está apaixonada por Eli. Além disso, deixou claro que não quer manter esse romance fora da competição. “A página virou, foram três meses presa na casa com uma pessoa. Vamos dar oportunidade para as próximas figurinhas”, brincou. A ex-BBB teve alguns enjoos na casa após se relacionar com o empresário e isso foi o suficiente para o público começar a cogitar a possibilidade da designer de unhas estar grávida. Questionada sobre o assunto, Natália desmentiu os rumores: “Nada a ver! Amo o povo brasileiro porque ele é muito criativo. Eu enjoava porque bebia muito, até porque, sou muito certinha com as minhas coisas. Sempre protegida”, enfatizou a sister.