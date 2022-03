Natália pediu teste de gravidez no ‘BBB 22’? Equipe da sister se pronuncia

‘Essa informação não procede e é sem nexo algum. Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar’, informou em nota

Reprodução/Globo Equipe de Natália afirmou que ela não pediu teste de gravidez no 'BBB 22'



A equipe de Natália, que está confinada no “BBB 22”, decidiu se pronunciar após circular nas redes sociais que a sister teria pedido um teste de gravidez para a produção do programa. Na casa mais vigiada do Brasil, a designer de unhas já transou mais de uma vez com Eliezer. Os brothers, no entanto, não formam um casal no jogo e costumam se envolver apenas nas festas. A equipe da sister enfatizou que Natália não desconfia que está grávida e afirmou que ela não pediu o teste. “Essa informação não procede e é sem nexo algum. Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar através da movimentação da Natália na casa e de suas respectivas conversas com outros participantes que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário e que ela também nunca especulou sobre isso”, informou a nota divulgada nas redes sociais da participante. A equipe da “Bad Naty”, forma como ela é chamada nas redes sociais, também pediu cautela aos seguidores: “Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas”.