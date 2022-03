Natália perde o controle do ‘BBB 22’, é advertida pela produção e público pede expulsão; veja

Designer de unhas brigou com Linn da Quebrada, pois acredita que a sister está a afastando de Jessilane

Reprodução/Globo Jessilane e Laís tentaram controlar Natália após surtar no 'BBB 22'



A festa do líder Lucas, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 17, no “BBB 22”, terminou em confusão, isso porque Natália se descontrolou após ter uma discussão com Linn da Quebrada. A briga começou no quarto grunge, quando a designer de unhas fazer um desabafo para Lina e Jessilane, suas parceiras de jogo. Na visão de Natália, a cantora está afastando Jessi dela e, ao se posicionar, chamou Lina de desleal. “Eu quero falar! Agora é o meu momento de fala. Eu amo você com as suas particularidades, com tudo que você é. Mesmo às vezes você me interrompendo e me ignorando. Eu não me importo com isso. É isso que eu tenho para te falar. Eu amo a Jessi indiferentemente de todas as nossas diferenças”, afirmou a sister. Lina pediu para Natália ouvir o que ela tinha a dizer, mas a mineira continuou: “A Jessi é uma pessoa que eu sinto muitos ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem”.

A cantora rebateu a designer de unhas, que estava visivelmente alcoolizada: “Você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da Jessi”. Natália continuou batendo na tecla de que Lina foi desleal, e gritou: “Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você”. Linn começou a chorar e, também gritando, declarou: “Para de falar que eu estou me colocando numa situação”. Foi nesse momento que Natália se descontrolou e, esbravejando que não criticou a cantora em nenhum momento, começou a bater e quebrar coisas na casa. Eslovênia, que presenciou toda a briga, tentou controlar a designer de unhas junto com Jessi. Laís também foi para o quarto tentar apaziguar a situação. A professora tentou segurar a amiga para ela parar de bater nas coisas e, ao tentar se soltar, Natália acabou batendo a mão no rosto de Jessi. Nas redes sociais, parte do público começou a dizer que isso foi uma agressão e a tag “expulsão” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Também viralizou uma imagem de um dos telões da casa, no qual mostra uma advertência da produção na sister: “Natália, proibido beber álcool”.

Dá pra ver nesse vídeo a mão dela, se foi intencional ou não, mas agrediu. Maria foi expulsa por muito menos pic.twitter.com/6ic060ey21 — Taisa. (@TaisaComenta) March 17, 2022

natalia deodato muito zangada jogando a cadeira no chão pic.twitter.com/OPg2t9Zydz — acervo geral (@acervogeral) March 17, 2022

Sério, a Natalia tá muito desequilibrada. Nao há motivo pra ficar atacando ela como se tudo fosse premeditado. Nem se ela fosse uma baita atriz. #BBB22 pic.twitter.com/y93wnnvGPd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 17, 2022

Resumo da treta: Natalia disse que Linna tentar colocar Jessi contra ela, pregnantNat quebrou coisinhas na casa, gritou e ao que parece jogou coisas da Linna na privada! #BBB22 #bbb22 pic.twitter.com/KqO4uVt5y2 — bim (@_pereirabell) March 17, 2022