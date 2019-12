‘Sétimo integrante’ do Monty Python, Neil Innes morre aos 75 anos

Neil Innes morreu neste domingo (29); britânico também era integrante da banda The Rutles

REUTERS/Steve James/Files Neil Innes morreu neste domingo (29)



O ator e músico britânico Neil Innes, conhecido como o sétimo integrante do Monty Python, devido as recorrentes participações com o grupo de humor, morreu neste domingo (29) aos 75 anos, confirmou nesta segunda-feira (30) o agente dele, Nigel Morton.

O vocalista e tecladista da banda The Rutles, que fazia paródias dos Beatles, colaborou em 1974 para a última temporada na televisão do Monty Python, depois da saída temporária de John Cleese.

Entre as contribuições para o grupo, Innes escreveu músicas para o filme “Monty Python em Busca do Cálice Sagrado”, colaborou em “A Vida de Brian” e participou de uma turnê pelo Reino Unido e Canadá.

Um porta-voz da família do ator e músico informou à imprensa que ele não sofria de qualquer doença e que a morte pegou todos de surpresa. “Perdemos uma alma bela, amável e gentil, cuja música e canções tocaram o coração de todos e cujo intelecto e a busca pela verdade inspiraram a todos”, diz comunicado.

*Com EFE