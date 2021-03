Netflix anuncia nova versão de ‘Rebelde’ com atriz brasileira no elenco

Produção inspirada na novela mexicana chega à plataforma de streaming em 2022

Divulgação/01.03.2021 Nova versão da novela 'Rebelde' está sendo preparada pela Netflix e deve estrear em 2022



É oficial! A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 1, que está preparando uma nova versão da novela “Rebelde” que será lançada no ano que vem. “Vocês pediram, vocês especularam e esse momento finalmente chegou: a nova geração RBD chega em 2022”, divulgou a plataforma de streaming nas redes sociais junto com um teaser que conta a música de abertura da novela mexicana que estourou no Brasil ao ser transmitida pelo SBT. A nova produção será gravada na Cidade do México e uma das novidades é que a atriz brasileira Giovanna Grigio está no elenco. A artista de 23 anos protagonizou o remeke de “Chiquititas”, no SBT, de 2013 a 2015, participou de “Malhação – Viva a Diferença”, que foi reprisada durante a pandemia, esteve no elenco da série derivada de “Malhação”, “As Five”, disponível na Globoplay, e na novela “Êta Mundo Bom!” (2016), da Globo. Além de Giovanna, o elenco principal da nova versão de “Rebelde” conta com os atores Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.