Netflix anuncia que séries em parceria com a Marvel deixarão o catálogo em março

Títulos de sucesso como ‘Demolidor’ e ‘Jessica Jones’ deixarão a plataforma em 1ºde março; não foi confirmado se as produções irão para o Disney+

Divulgação Produções como "Demolidor" deixarão de estar disponíveis no streaming



A Netflix anunciou que as séries produzidas em parceria com a Marvel irão deixar o catálogo do streaming no dia 1º de março de 2022. A informação foi anunciada nesta sexta-feira, 11. A decisão afeta os seguintes títulos: Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro e Os Defensores. Essas, ao lado de Agents Of SHIELD foram as primeiras produções do Marvel Studios fora dos cinemas. A parceria entre Marvel e Netflix terminou em junho de 2019, quando foi lançada a terceira temporada de Jessica Jones. Naquele momento, todos os títulos citados já haviam sido cancelados pela plataforma, uma vez que a Disney estava prestes a lançar seu serviço de streaming, o Disney+. Até pouco tempo atrás, não era certo se as séries faziam parte do Universo Cinematográfico Marvel, mas as recentes aparições de Charlie Cox (Demolidor) e Vicente D’Onofrio (Rei do Crime) deram a entender que a Marvel tem planos para as produções.