‘The Crown’ fica fora de lista de séries da Netflix mais vistas no Reino Unido; veja top 10

Netflix divulgou nesta segunda-feira (30) dados de audiência no Reino Unido, Austrália, Índia, França e Alemanha

Divulgação/Netflix Olivia Colman em cena de 'The Crown'



A série britânica “The Crown” ficou de fora da lista das produções mais vistas na Netflix no Reino Unido em 2019. Os dados foram divulgados pela empresa nesta segunda-feira (30).

Um dos maiores investimentos da Netflix na história, “The Crown” gira em torno da família real britânica no reinado da Rainha Elizabeth II. A terceira temporada da série, que foi lançada em 17 de novembro, parece não ter chamado a atenção dos britânicos e sequer entrou no top 10 das produções mais assistidas no país.

Outros produtos nacionais da empresa tiveram mais sucesso no Reino Unido, casos de “Black Mirror” e “Top Boy”. O grande destaque foi o documentário “O Desaparecimento de Madeleine McCann”, que liderou a lista divulgada hoje. A Netflix, no entanto, não divulgou números de audiência.

Além do Reino Unido, a plataforma também divulgou dados de audiência em Austrália, Índia, França e Alemanha. Veja as listas abaixo:

Reino Unido

Lançamentos mais populares

O Desaparecimento de Madeleine McCann

Esquadrão 6

Mistério no Mediterrâneo

The Witcher

O Irlandês

After Life

Stranger Things 3

O Nosso Planeta

Sex Education

Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy

Séries mais populares

The Witcher

After Life

Stranger Things 3

Sex Education

The Umbrella Academy

Você

Inacreditável

Top Boy

Black Mirror

Dirty John

Austrália

Lançamentos mais populares

Mistério no Mediterrâneo

Esquadrão 6

The Witcher

Megarromântico

Lunatics

O Irlandês

Stranger Things 3

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal

Operação Fronteira

Disque Amiga para Matar

Séries mais populares

The Witcher

Lunatics

Stranger Things 3

Disque Amiga para Matar

The Umbrella Academy

Inacreditável

Dirty John

Sex Education

Rick and Morty (4ª temporada)

Você (2ª temporada)

Índia

Lançamentos mais populares

Jogos Sagrados (2ª temporada)

Dor de Amor

Artigo 15

Soneto de Sangue

Drive

Badla

Preso em Casa

Esquadrão 6

Crimes em Déli

Um Trapaceiro do Bem

Séries mais populares

Jogos Sagrados (2ª temporada)

Soneto de Sangue

Crimes em Déli

Sex Education

Leila

Stranger Things 2

Typewriter

Coisas da Vida (3ª temporada)

The Witcher

O Espião

França

Lançamentos mais populares

La Casa de Papel (3ª temporada)

The Witcher

Esquadrão 6

Sex Education

The Umbrella Academy

Stranger Things 3

Você (2ª temporada)

Operação Fronteira

Elite (2ª temporada)

Flagrantes de Família

Séries mais populares

La Casa de Papel (3ª temporada)

The Witcher

Sex Education

The Umbrella Academy

Stranger Things 3

Você (2ª temporada)

Elite (2ª temporada)

Flagrantes de Família

Raising Dion

13 Reasons Why (3ª temporada)

Alemanha

Lançamentos mais populares

Esquadrão 6

La Casa de Papel

The Witcher

Mistério no Mediterrâneo

O Irlandês

Sex Education

Operação Fronteira

Megarrromântico

Amor em Obras

O Date Perfeito

Séries mais populares

La Casa de Papel

The Witcher

Sex Education

Stranger Things 3

Você

The Umbrella Academy

13 Reasons Why

The I-Land

Elite

Black Mirror