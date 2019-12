‘Mistério no Mediterrâneo’ e ‘La Casa de Papel’ lideram ranking da Netflix

‘Sintonia’, ‘The Witcher’ e ‘Esquadrão 6’ também fizeram sucesso na plataforma de streaming

Divulgação/Netflix Jennifer Aniston e Adam Sandler estrelam 'Mistério no Mediterrâneo'



O filme “Mistério no Mediterrâneo” e a série “La Casa de Papel” tiveram as maiores audiências no Brasil em 2019 na Netflix, segundo divulgou nesta segunda-feira (30) a própria plataforma de streaming. As duas obras lideraram os rankings publicados hoje nas redes sociais.

“Mistério no Mediterrâneo”, estrelado por Adam Sandler e Jennifer Aniston, desbancou “Esquadrão 6”, com Ryan Reynolds, e “O Date Perfeito”, que completaram o ‘top-3’ dos filmes mais vistos no ano, entre usuários que estão no Brasil.

O ranking dos dez primeiros ainda conta com “Operação Fronteira”, “Megarromântico”, “Seis Vezes Confusão”, “Crush à Altura”, “O Menino que Descobriu o Vento”, “Amor em Obras” e “Klaus”, que ocuparam da quarta até a décima posição.

Entre as séries, a liderança ficou com a espanhola “La Casa de Papel”, que nesta terceira temporada teve, inclusive, a participação especial de Neymar. Logo atrás ficaram “The Witcher“, “Sintonia“, “Titãs”, “Sex Education”, “Stranger Things“, “Irmandade”, “Lucifer”, “The Umbrella Academy” e “Você”.

Entre os documentários, a liderança foi de “Nosso Planeta”, produção americana, que desbancou “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa.

“Essas listas estão ordenadas pelo número de contas que assistiram a pelo menos dois minutos de uma série, filme ou especial nos primeiros 28 dias de seu lançamento na Netflix em 2019”, segundo explica a plataforma, pelas redes sociais.

*Com EFE