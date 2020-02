Netflix cancela ‘Spinning Out’ após apenas uma temporada

Reprodução/YouTube Kaya Scodelario foi a protagonista de "Spinning Out"



A Netflix cancelou mais uma de suas séries originais. A plataforma de streaming anunciou que “Spinning Out” não ganhará novos episódios – a atração teve apenas uma temporada.

A série, que foi lançada em 1º de janeiro, teve recepção morna dos críticos – no site “Rotten Tomatoes” aparece com aprovação de 63%.

Criada por Samantha Stratton, que foi uma patinadora do gelo, “Spinning Out” trazia Kaya Scodelario como uma competidora na categoria individual na patinação que se reinventa depois de uma grave lesão e passa a atuar em dupla. Os 10 episódios terminam com um gancho importante, que só seria revelado na segunda temporada – que não acontecerá.

A trama é mais uma a ser cancelada depois de apenas uma temporada na Netflix: “Soundtrack”, “Daybreak”, “No Good Nick”, “Tuca & Bertie”, “Chambers and All About the Washingtons” são exemplos.