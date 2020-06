Netflix anuncia versões brasileiras de ‘Casamento às Cegas’ e ‘Brincando com Fogo’

Divulgação/Netflix 'Casamento às Cegas' vai ter versão nacional



A Netflix anunciou nesta sexta-feira (12) a produção de versões nacionais dos reality shows “Casamento às Cegas” e “Brincando com Fogo”, além do lançamento de “O Crush Perfeito” para o mês que vem.

Sucesso na versão original, “Casamento às Cegas” reúne um grupo de solteiros para se conhecer e formar casais, mas os pombinhos não se veem antes. Os candidatos conversam e interagem bastante, mas não podem ver sequer uma foto do pretendente. Eles só se conhecem após o pedido de casamento.

Já “Brincando com Fogo”, que também fez sucesso com a versão gringa, coloca um grupo de solteiros em um local paradisíaco. Apesar do clima de paquera, eles não podem se beijar nem transar. A cada vez que isso acontecer, o prêmio que eles recebem no final é reduzido. As duas versões nacionais dos realities de relacionamento estreiam em 2021.

Em 10 de julho, a Netflix lança “O Crush Perfeito”, que é uma adaptação de “Dating Around”. Ambientado em São Paulo, o programa vai colocar solteiros para irem a encontros às escuras com cinco pretendentes. Os participantes escolhem se vão querer um segundo date com algum ou vão continuar sozinhos.