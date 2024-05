Netflix divulga músicas da nova temporada de ‘Bridgerton’

Billie Eilish, BTS, Taylor Swift, Lana Del Rey estão na trilha sonora da terceira temporada da série; confira lista

Dilvugação/Netflix A terceira temporada de "Bridgerton", por sua vez, será entregue aos espectadores em duas partes



Os salões da alta sociedade de “Bridgerton” estarão mais sonoros do que nunca na nova temporada da série, pois a Netflix acaba de divulgar as canções que irão compor sua trilha sonora. A terceira temporada de “Bridgerton“, por sua vez, será entregue aos espectadores em duas partes pela Netflix: a primeira delas chegou a plataforma na quinta-feira (16) e a segunda estreia no dia 13 de junho. Esteja pronto para uma experiência auditiva tão cativante quanto as intrigas que envolvem os membros da família Bridgerton.

BILLIE EILISH, BTS, TAYLOR SWIFT E MAIS!!!!! Spoiler da trilha sonora da parte 1 da 3ª temporada de Bridgerton. 🐝 Billie Eilish – Happier Than Ever

BTS – Dynamite

GAYLE – abcdefu

Pitbull – Give Me Everything

Nick Jonas – Jealous

Sia – Cheap Thrills

Taylor Swift e Lana… pic.twitter.com/v08Va0l49E — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 13, 2024