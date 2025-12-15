Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Netflix divulga trailer da parte final de ‘Stranger Things’

Netflix divulga trailer da parte final de ‘Stranger Things’

Episódios vão ao ar no dia 25 de dezembro às 22h (de Brasília); último capítulo sai no Ano-Novo

  Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 12h05 - Atualizado em 15/12/2025 12h53
Divulgação Netflix Stranger Things Lançada em 2016, a série é um dos maiores sucessos da história da Netflix

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (15) o primeiro trailer dos últimos episódios de Stranger Things. A segunda parte da quinta e última temporada da série de sucesso vai ao ar no dia 25 de dezembro às 22h (de Brasília). O último episódio, porém, só será lançado no dia 31 de dezembro, no mesmo horário. Os primeiros quatro episódios da última temporada foram ao ar no dia 26 de novembro e terminaram com uma grande revelação para agarrar os telespectadores até os próximos lançamentos.

Stranger Things

Lançada em 2016, a série é um dos maiores sucessos da história da Netflix. A história se desenrola após o desaparecimento de Will Byers (Noah Schnapp), quando seu grupo de amigos e família começam a buscar respostas. Depois de encontrar Onze (Millie Bobby Brown), uma garota com poderes especias, a trama se envolve em terrores de outras dimensões e conspirações do governo.

