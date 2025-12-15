Netflix divulga trailer da parte final de ‘Stranger Things’

Episódios vão ao ar no dia 25 de dezembro às 22h (de Brasília); último capítulo sai no Ano-Novo

Divulgação Netflix Lançada em 2016, a série é um dos maiores sucessos da história da Netflix



A Netflix divulgou nesta segunda-feira (15) o primeiro trailer dos últimos episódios de Stranger Things. A segunda parte da quinta e última temporada da série de sucesso vai ao ar no dia 25 de dezembro às 22h (de Brasília). O último episódio, porém, só será lançado no dia 31 de dezembro, no mesmo horário. Os primeiros quatro episódios da última temporada foram ao ar no dia 26 de novembro e terminaram com uma grande revelação para agarrar os telespectadores até os próximos lançamentos.

Veja:

Stranger Things



Lançada em 2016, a série é um dos maiores sucessos da história da Netflix. A história se desenrola após o desaparecimento de Will Byers (Noah Schnapp), quando seu grupo de amigos e família começam a buscar respostas. Depois de encontrar Onze (Millie Bobby Brown), uma garota com poderes especias, a trama se envolve em terrores de outras dimensões e conspirações do governo.