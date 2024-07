Netflix e COI anunciam três novas séries que mergulham no mundo dos esportes Olímpicos

Séries prometem uma visão íntima e reveladora dos bastidores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com foco em ginástica, basquete e atletismo

Divulgação/Cortesia Netflix 2024 Simone Biles, Sha'Carri Richardson, e a equipe de basquete dos EUA são os protagonistas das novas séries esportivas da Netflix



A Netflix, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), anuncia a chegada de três novas séries que prometem oferecer aos cinéfilos e aficionados por esportes uma visão inédita dos bastidores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estas produções estarão disponíveis a partir dos próximos meses, até o início de 2025, revelando a intensa preparação de alguns dos atletas mais talentosos e inspiradores do mundo. As séries irão acompanhar a jornada de Simone Biles na ginástica, potenciais medalhistas e novas promessas do basquete masculino, e o rigoroso treinamento dos principais velocistas do mundo, cobrindo eventos tanto durante quanto após os Jogos Olímpicos de Paris 2024. “As Olimpíadas possuem um poder único de conectar fãs globalmente, permitindo que todos compartilhem a emoção do esporte,” afirma Gabe Spitzer, vice-presidente de esportes de não ficção da Netflix. “Estamos animados em colaborar com o COI para narrar histórias ainda mais impressionantes sobre três grandes modalidades – ginástica, basquete e corrida – com acesso exclusivo durante Paris 2024.”

Jérôme Parmentier, vice-presidente de direitos de mídia e parcerias de conteúdo do COI, complementa: “As próximas séries esportivas da Netflix oferecem um olhar cativante sobre a vida dos atletas olímpicos, destacando histórias inspiradoras e perspectivas únicas. Estas produções irão gerar grande expectativa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que serão transmitidos por nossos parceiros de mídia globalmente.” Apoiado pela Federação Internacional de Ginástica, pela Federação Internacional de Basquete e pelo Atletismo Mundial, confira os detalhes de cada série:

O Retorno de Simone Biles

Simone Biles tem uma missão a cumprir. Antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ela era uma das maiores estrelas. Contudo, a batalha pessoal com a saúde mental dominou as manchetes globais, levando-a a se retirar da competição. Determinada a retornar, Simone enfrenta traumas do passado, aprende a cuidar da saúde mental e reconstrói sua jornada na ginástica, com coragem e determinação inabaláveis. Este ano, ela pretende voltar ao palco olímpico e mostrar ao mundo a melhor versão de si mesma.

Formato: 4 episódios de 45 minutos cada

Estreia: Parte 1 em julho, antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

SIMONE BILES É GIGANTE. O Retorno de Simone Biles, minha nova série documental, estreia dia 17 de julho. pic.twitter.com/2ZfBhOifvt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 26, 2024

Sprint

A série Sprint acompanha os humanos mais rápidos do planeta. A primeira temporada explora a jornada dos velocistas de elite durante os Campeonatos Mundiais de 2023, com estrelas como Sha’Carri Richardson, Noah Lyles e Shericka Jackson. A segunda temporada continuará a trajetória desses atletas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde todos buscarão a medalha de ouro.

Formato: 6 episódios de 45 minutos (Temporada 1); 4 episódios de 45 minutos (Temporada 2)

Estreia: Primeira temporada em julho, antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O drama, as motivações e as personalidades INTENSAS que estão por trás da busca pela vitória. SPRINT, minha nova série documental, chega dia 2 de julho! pic.twitter.com/axPjyzmq6X — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 28, 2024



Seleção Masculina de Basquete dos Estados Unidos

Esta série acompanhará os possíveis medalhistas e novas promessas do basquete masculino enquanto equipes de todo o mundo competem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e em eventos qualificatórios. Além do acesso exclusivo aos bastidores, a série explorará como o basquete se tornou um esporte competitivo globalmente, através de gerações de lendas.

Formato: 6 episódios de 45 minutos cada

Estreia: Prevista para o início de 2025.