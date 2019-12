Netflix anuncia nova animação em computação gráfica de ‘He-Man’

Reprodução 'He-Man e Os Mestres do Universo' ainda não ganhou previsão de estreia



Meses após anunciar um anime sobre o clássico “He-Man”, a Netflix confirmou nesta semana a produção de mais uma animação para a plataforma. Dessa vez, a saga do personagem será retratada inteiramente em computação gráfica.

Produzida em parceria com a Mattel Television, “He-Man e Os Mestres do Universo” já ganhou pôster e sinopse oficiais.

“No planeta de Eternia, um jovem príncipe perdido descobre os poderes de Greyskull e se torna o He-Man, Mestre do Universo! A clássica batalha entre He-Man e Esqueleto atinge novos patamares, com tanto herói e vilão formando poderosas equipes. Uma nova geração de heróis lutando pelo destino de todos. No final, quem se tornará o Mestre do Universo.”

A nova série ainda não ganhou previsão de estreia.

Veja o pôster: