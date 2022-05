Netflix libera os primeiros oito minutos de ‘Stranger Things 4’; assista

Nova temporada será dividida em 2 volumes e tem estreia marcada para o dia 27 de maio

Reprodução/Instagram Temporada 4 será dividida em duas partes lançadas em 27 de maio e 1º de julho



Faltando uma semana para a aguardada 4ª temporada de Stranger Things, a Netflix disponibilizou os primeiros oito minutos da série que será dividida em duas metades. O primeiro volume terá nove episódios e estará disponível no dia 27 de maio, próxima sexta-feira. O volume 2 terá apenas dois episódios que, de acordo com os irmãos Duffer serão como ‘um filme’, e estará disponível no serviço de streaming em 1º de julho. Os episódios serão mais longos do que nas temporadas anteriores, em torno de 75 minutos cada, com o final chegando a duas horas e meia. O enredo da temporada gira em torno da nova vida da família Byers e Eleven, que se mudam para a Califórnia após a morte de Jim Hopper. Porém, o chefe de polícia continua vivo e preso na Rússia. Uma nova ameaça do Mundo Invertido surge em Hawkins e todo o elenco luta para voltar a terem uma vida normal. Stranger Things está confirmada para uma 5ª temporada, a última da série.

