Netflix e ONU Mulheres disponibilizam seleção feita por profissionais da indústria

Reprodução/Instagram 'Homecoming', documentário de Beyoncé, é uma das produções selecionadas



Para celebrar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Netflix e a ONU Mulheres divulgaram nesta quarta-feira (4) uma seleção de produções que teve curadoria de profissionais da indústrias.

A lista reúne séries, documentários e filmes disponíveis na Netflix escolhidos por estrelas femininas que atuam à frente e atrás das câmeras. Sophia Loren, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Ava DuVernay e as brasileiras Petra Costa, Giovanna Ewbank, Pathy Dejesus e Bruna Mascarenhas estão entre as responsáveis pela curadoria.

As produções escolhidas passeiam pelos mais diversos temas e, entre os destaques, estão as minisséries “Olhos que Condenam”, “Inacreditável”, os filmes “Frances Ha”, “O Silêncio dos Inocentes” e os documentários “Homecoming”, “Miss Americana” e “What Happened, Miss Simone?”.

Um vídeo narrado por Lana Condor divulga a iniciativa. “Essa colaboração tem por objetivo responder ao desafio de contar histórias sobre o universo feminino e apresentar as mulheres em toda sua diversidade. É sobre tornar o invisível visível e provar que apenas por meio da representação e da inclusão totais das mulheres nas telas, atrás das câmeras e em nossas narrativas, a sociedade vai de fato florescer”, disse Anita Bhatia, diretora-executiva adjunta da ONU Mulheres.

Veja as produções escolhidas:

Alejandra Azcárate (Colômbia) – Vis a Vis

Alice Wu (Estados Unidos) – Frances Ha

Andrea Barata Ribeiro (Brasil) – Sex Education

Anna Winger (Alemanha) – Unbreakable Kimmy Schmidt

Ava DuVernay (Estados Unidos) – Uma Dobra no Tempo”

Barbara Lopez (México) – Scandal

Beren Saat (Turquia) – Bird Box

Bruna Mascarenhas (Brasil) – Quien Te Cantará

Cecilia Suárez (México) – História de um Casamento

Chris Nee (Estados Unidos) – Orange is the New Black

Christian Serratos (Estados Unidos) – goop lab com Gwyneth Paltrow

Cindy Bishop (Tailândia) – Anne with an E

Elena Fortes (México) – Atlantique

Esther Acebo (Espanha) – Chef’s Table: Bo Songvisava

Fadily Camara (França) – Como Defender um Assassino

Fanny Herrero (França) – Je Parle Toute Seule

Fatima Abu Bakar (Malásia) – Bebês em Foco

Francesca Comencini (Itália) – What Happened, Miss Simone?

Giovanna Ewbank (Brasil) – Coisa Mais Linda

Hanna Ardéhn (Suécia) – O Silêncio dos Inocentes

Hazar Erguclu (Turquia) – House of Cards

Hend Sabry (Egito) – Joan Didion: The Center Will Not Hold

Ida Elise Broch (Noruega) – RuPaul’s Drag Race

Janet Mock (Estados Unidos) – Paris Is Burning

Joyce Cheng (Hong Kong) – Queer Eye

Juliana Vicente (Brasil) – Olhos que Condenam

Kemi Adetiba (Nigéria) – King of Boys

Kiara Advani (Índia) – Quatro Histórias de Desejo

Lali Espósito (Argentina) – Um Lugar Chamado Notting Hill

Lana Condor (Estados Unidos) – Grace and Frankie

Lauren Morelli (Estados Unidos) – Julie e Julia

Laurie Nunn (Inglaterra) – The Keepers

Laverne Cox (Estados Unidos) – A Call to Courage

Liz Garbus (Estados Unidos) – Ela Quer Tudo

Logan Browning (Estados Unidos) – Alguém Especial

Lynn Fainchtein (México) – 2001: Uma Odisseia no Espaço

Marcela Benjumea (Colômbia) – Disque Amiga para Matar

Mercedes Morán (Argentina) – Aquarius

Mika Ninagawa (Japão) – O Império dos Sentidos

Millie Bobby Brown (Reino Unido) – Miss Americana

Mina El Hammani (Espanha) – ¿Qué coño está pasando?

Mindy Kaling (Estados Unidos) – Chewing Gum

Mira Lesmana (Indonésia) – ROMA

Mithila Palkar (Índia) – Hannah Gadsby’s Nanette

Nahnatchka Khan (Estados Unidos) – Jovens Adultos

Ngô Thanh Vân (Vietnã) – Mulher-Maravilha

Nosipho Dumisa (África do Sul) – Gravidade

Pathy Dejesus (Brasil) – Criando Dion

Paulina Garcia (Chile) – Dois Dias, Uma Noite

Petra Costa (Brasil) – Feministas: O Que Elas Estavam Pensando?

Salma Hayek (México) – Inacreditável

Sandi Tan (Singapura) – Boneca Russa

Shefali Shah (Índia) – Crimes em Déli

Sophia Loren (Itália) – The Crown

Yalitza Aparicio (México) – Virando a Mesa do Poder