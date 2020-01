Netflix fará evento gratuito com atores e experiências inspiradas em séries

Tudum Festival acontece de 25 a 28 de janeiro, em São Paulo, com ativações de produções da plataforma

Reprodução/YouTube Evento será realizado em janeiro na capital paulista e plataforma promete participação de atores de suas produções



Apostando na interação com o público brasileiro, a Netflix anunciou nesta sexta-feira (10) o Tudum Festival, evento gratuito que acontecerá entre os dias 25 e 28 de janeiro no Pavilhão da Bienal, em São Paulo.

A novidade veio de surpresa com a publicação de um teaser nas redes sociais da plataforma. A programação incluirá experiências multissensoriais inspiradas em produções exclusivas da Netflix. “Sex Education”, “Stranger Things”, “Você”, “Atypical”, “The End of the F***ing World” e “Big Mouth” serão algumas das séries com ativações para os fãs.

Além disso, espaços imersivos transportarão as produções do streaming para fora da tela: um estúdio inspirado em “Sintonia”, área para tirar tarot como em “O Mundo Sombrio de Sabrina” e o Corner Cafe de “Para Todos os Garotos que Já Amei” estarão a disposição do público. Sem revelar nomes, a plataforma também garantiu bate-papos com atores de suas produções.

Para participar do festival será necessário se cadastrar no site do evento a partir de 13 de janeiro. Menores de 16 poderão participar acompanhados de um responsável.

Serviço

Tudum Festival

Data: de 25 a 28 de janeiro, das 13h às 20h

Local: Pavilhão Ciccillo Matarazzo – Fundação Bienal de São Paulo – Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 3 – Vila Mariana, São Paulo – SP

Entrada: Gratuita

Transporte: A Netflix oferecerá transporte gratuito a partir das estações de metrô Paraíso (linhas Azul e Verde) e AACD-Servidor (linha Lilás):

Saída do Metrô: das 11h30 às 20h;

Saída da Bienal: das 11h45 às 21h.