‘The Undoing’: Nicole Kidman quer provar inocência em nova minissérie da HBO; veja o teaser

Reprodução/YouTube Na minissérie, terapeuta precisa lidar com as reviravoltas da vida para proteger sua família



Estrela de “Big Little Lies”, Nicole Kidman será a protagonista da nova produção da HBO. A minissérie “The Undoing” ganhou o seu primeiro teaser na semana passada mostrando o tom do que vem por aí: muito mistério com uma trama investigativa.

A sinopse apresenta a terapeuta Grace Fraser (Kidman) e seu marido Jonathan (Hugh Grant), que vivam tranquilamente em sua casa até que o local se torna o cenário de um crime horrendo.

Agora que uma cadeia de revelações foi iniciada, Grace precisa lutar para sobreviver ao caos e proteger seu filho (Noah Jupe) de toda repercussão em suas vidas.

A minissérie é uma adaptação do livro “You Should Have Known”, de Jean Hanff Korelitz. David E. Kelley, criador de “Big Little Lies“, é roteirista e produtor da produção. Susanne Bier (“Bird Box”) dirige todos os episódios.

Ainda sem data oficial, “The Undoing” tem previsão de estrear em maio.

Assista ao teaser: