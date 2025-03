Nikki Glaser retorna como apresentadora do Globo de Ouro em 2026

Comediante fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a apresentação da premiação; data da cerimônia ainda não foi divulgada

Reprodução/Instagram Nikki ganhou destaque na cena cômica após sua participação no especial "The Roast of Tom Brady", disponível na Netflix



Nikki Glaser foi confirmada como apresentadora da cerimônia do Globo de Ouro em 2026. A comediante recebeu críticas positivas após sua performance na edição deste ano, com o portal Deadline destacando que suas piadas foram bem recebidas pelo público, que elogiou seu trabalho à frente do evento.

Ela fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a apresentação do Globo de Ouro. Nikki ganhou destaque na cena cômica após sua participação no especial “The Roast of Tom Brady”, disponível na Netflix. A data exata da cerimônia de 2026 ainda não foi divulgada.

Publicado por Luisa dos Santos