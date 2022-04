‘No Limite’ terá indígena, artista circense, atleta e mais; conheça os 24 participantes

Nova temporada estreia dia 3 de maio e será comandada pela primeira vez por Fernando Fernandes

Reprodução/Globo Nova temporada de 'No Limite' contará com 24 participantes



A nova edição de “No Limite” estreia no próximo dia 3 de maio e os 24 participantes da edição foram revelados na noite de terça-feira, 26, antes da final do “BBB 22”. Diferente da temporada anterior, o reality de sobrevivência não vai contar com ex-BBB’s e volta a ser disputado apenas com anônimos que não se conhecem. O vencedor do desafio leva para casa o prêmio de R$ 500 mil. Entre os participantes, tem indígena, artista, atleta e competidor com mais de 50 anos. O programa passou por algumas mudanças após a última edição ser considerada pouco radical pelos telespectadores. “Fôlego, foco, concentração. É a grande prova de superação na natureza. Desafios na água, provas na areia, perrengues na mata e, claro, comidas bem diferentes”, garantiu Fernando Fernandes, que faz sua estreia como apresentador do reality. Nessa temporada, toda terça e quinta-feira um participante será eliminado e no domingo eles ficarão cara a cara em uma entrevista com Ana Clara. Conheça os participantes:

Matheus Pires

A aventura vai começar! 🔥 Matheus Pires é o primeiro participante revelado do #NoLimite. 🤩 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/xcjjn8ek9b pic.twitter.com/7uY3NPBZ4b — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Shirley Gonçalves

Vamos conhecer mais um participante? 👀 Shirley Gonçalves também topou o desafio e está na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/KsTTADzkyc pic.twitter.com/5EvjUT8xvX — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Bruna Negreska

Ansiedade que fala? 🤩 Bruna Negreska é mais uma participante confirmada da nova temporada de #NoLimite. 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/MaETST6BX2 pic.twitter.com/OR5yeXCgd1 — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Kamyla Romaniuk

E a lista de participantes continua! 🥳 Kamyla Romaniuk está chegando na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/fQsg9jRg4W pic.twitter.com/sWXzpRkzaN — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Adriano Gannam

Temporada extrema? Temos! 🤩 Adriano Gannam é mais um confirmado para se aventurar em #NoLimite 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/A0fWBoxFMW pic.twitter.com/YKySXcZ2MR — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Guza Rezê

Prontos para conhecer Guza Rezê 👀 A policial é mais uma participante confirmada em #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️

https://t.co/2v3OEq4N4S pic.twitter.com/bZ8LoXCuCD — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Clécio Barbosa

Mais um competidor chegando na área! 🥳 Clécio Barbosa também estará na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/m9ggAQUtTJ pic.twitter.com/MmfBp5bnKg — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Flávia Assis

Foi aqui que pediram mais um participante? 👀 Flávia Assis é mais uma confirmada em #NoLimite 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/Al1PfW9IyR pic.twitter.com/SwAy4EMLJf — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Andréa Nascimento

E vamos de mais uma competidora! 🤩 Andréa Nascimento aceitou viver uma experiência extrema e também está na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/Z0KFJcGU6D pic.twitter.com/kztqgKxrQ4 — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Roberta Terra

Pensou que acabou? 👀 Roberta Terra é mais um nome confirmado em #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/FguNhhU897 pic.twitter.com/QYOxjPiDoY — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Victor Hugo de Castro

Adrenalina a mil! 🤩 Victor Hugo de Castro topou participar dessa aventura e está na próxima temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/2LdDy5WDu0 pic.twitter.com/F48KvFfl5M — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Rodrigo Moraes

Aguenta, coração! 💜 Rodrigo Moraes é mais um participante que vai integrar o #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/wSv1AEZbx7 pic.twitter.com/A5wknRRpNb — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Verônica Kreitchmann

Mais nomes? Temos! 🥳 Verônica Kreitchmann está confirmada na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/DVxoJGcAHy pic.twitter.com/dhWNHBaCur — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Lucas Santana

Vamos dar as boas-vindas a Lucas Santana! 🥳 O doutorando em física é presença confirmada em #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/jKZlPIyQRJ pic.twitter.com/4Z0P8MF7sl — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Leonardo Correa

Temos mais um nome confirmado, sim! 🤩 Leonardo Correa também aceitou viver essa experiência única em #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/z0H1ZD9abL pic.twitter.com/wHxmCEBUec — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Ipojucan Ícaro

Mais nomes? Temos! 🎉 Ipojucan Ícaro vai viver dias intensos na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️

https://t.co/O2CYDXUQr9 pic.twitter.com/glYj4s029v — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Tiemi Hiratsuka

Prontos para conhecer mais uma participante? 👀 Tiemi Hiratsuka topou o desafio de viver #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/d1Hsi7lJn3 pic.twitter.com/LtOmH3Zma5 — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Charles Gama

Preparados para mais um nome? 👀 Charles Gama está na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/T3jY1cpvJ6 pic.twitter.com/hhT4iLSrFT — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Patrícia Tomé

A emoção não para! 🤩 Patrícia Tomé aceitou viver momentos de superação em #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/SpO7o9V00l pic.twitter.com/V4lpw9QCSz — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Dayane Sena

Mais competidora chegando! 🤩 Dayane Sena está na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/9ZFP1c1tCE pic.twitter.com/Mpv9B5QPdL — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Ninha Santiago

Foi aqui que pediram mais um nome sim! 🤩 Ninha Santiago também topou o desafio e está na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/X9hnHPDwyW pic.twitter.com/UZngL9Ls6U — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Vanderlei Ramiro

Segura a ansiedade! 💜 Vanderlei Ramiro é mais um nome confirmado na nova temporada de #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/wOco2da9oz pic.twitter.com/tm1oCWdDfN — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Pedro Castro

Se tem mais vaga? CLARO QUE SIM! 🥳 Pedro Castro vai descobrir o que é viver #NoLimite! 🔥 Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/uLE5lWmGzo pic.twitter.com/7JpSk9zOAE — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Janaron Uhãy