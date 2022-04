No Quarto Secreto, Arthur Aguiar dispara contra Gustavo: ‘Vai ter uma surpresa quando eu voltar’

Ator ouviu uma conversa que o brother teve com Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby

Reprodução/Globo Arthur Aguiar ouve conversa dos brothers sobre ele no 'BBB 22'



Arthur Aguiar está atento a tudo o que estão falando sobre ele no “BBB 22”. O brother está confinado no Quarto Secreto após ter sido “eliminado” no paredão falso na última terça-feira, 5. Para ouvir o que estão falando na casa, ele precisa usar um dos cards que estão disponíveis no quarto. Diferente do que aconteceu com Carla Diaz no “BBB 21”, Arthur recebe um alerta quando os brothers estão falando sobre ele na casa. Um dos momentos que ele quis ouvir foi uma conversa entre Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby, grupo do qual fazia parte. Os brothers estavam especulando o que poderia ter motivado a eliminação do ator, que já era visto pelos outros participantes como um dos favoritos da edição.

O surfista comentou que o fã clube de Linn da Quebrada pode ter batido de frente com o do Arthur, mas DG discordou: “Em nenhum momento eu vi o Arthur massacrando a Lina e nem a Lina massacrando o Arthur. Quero levantar hipóteses para poder entender”. Uma das teorias levantadas foi a de que se trata de um paredão falso, mas Gustavo acredita que a eliminação foi real, pois já estão na reta final do jogo. Essa certeza de que Arthur está mesmo fora do jogo parece ter incomodado o ator, que no Quarto Secreto declarou: “É, Gustavão, você vai ter uma surpresa quando eu voltar. Tu acha que eu saí mesmo”. Na sequência, o artista elogiou Paulo André: “Tu é o único que sentiu o golpe, PA”.