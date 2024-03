Noite no ‘BBB 24’ com ‘Sincerão’ tem briga no ao vivo e roupas jogadas na piscina

Leidy e Davi começaram a discutir durante dinâmica do programa e se ofenderam mutuamente até a sister provocá-lo com o arremesso de suas malas na água

Reprodução/Globo A participante Leidy arremessa as roupas do adversário Davi na piscina



A noite de segunda-feira (12) foi marcada por intensas discussões durante o “Sincerão” na casa do “Big Brother Brasil 24”. Durante o programa ao vivo, antes mesmo de seu término, Leidy e Davi se desentenderam, culminando com a sister jogando as roupas de Davi na piscina no meio da noite. A confusão teve início durante o intervalo do programa, quando os dois reagiram às escolhas de Yasmin para uma dinâmica que relacionava os participantes a personagens de contos de fadas. Yasmin escolheu Davi como “lobo mau”, o que desagradou o participante, que riu ironicamente. Enquanto Davi expressava sua insatisfação para Matteus, Leidy se envolveu na conversa, resultando em uma discussão acalorada. Ela o acusou de ser manipulador, enquanto o baiano se referiu à colega de confinamento de forma pejorativa: “Você é baixa”.

Após a dinâmica, Leidy discutiu com Alane por discordar das escolhas da participante no jogo, o que gerou mais atritos. Em um momento de confronto, Leidy pegou a mala de Davi e jogou suas roupas na piscina, alegando não aceitar ser chamada de “baixa”, lembrando um famoso barraco do “BBB 2”, quando participantes jogaram a roupa de Tina na água após ela bagunçar a deles no quarto. “Sou baixa? Agora estou sendo subterrânea com você”, disse Leidy. Davi, que assistiu à ação em silêncio, afirmou estar sendo provocado e disse que iria revidar, mas foi aconselhado por seus aliados no jogo a não fazê-lo. Com a briga amenizada, os participantes seguiram com alfinetadas mais leves e foram comer.

*Com informações do Estadão Conteúdo