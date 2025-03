Nova Jean Grey? Sadie Sink se junta ao MCU no próximo Homem-Aranha

Estrela de ‘Stranger Things’ estará no quarto filme do herói

Divulgação/Netflix A atriz Sadie Sink interpreta Max na série "Stranger Things"



A estrela de “Stranger Things” Sadie Sink é a mais nova integrante do MCU. O nome da atriz já rodava nos bastidores e tudo indica que ela interpretará a mutante Jean Grey. Segundo o Deadline, ainda há muito mistério com relação ao papel da atriz no mundo Marvel, mas a publicação afirma que será algo significativo para a história do quarto filme do Homem-Aranha.

Por enquanto, a suspeita principal seria envolvendo a personagem Jean Grey, do universo dos X-Men, ou a própria Mary Jane, grande amor de Peter Parker. O próximo filme do Aranha estreia somente em 2026. Tom Holland retornará ao papel principal.