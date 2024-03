Nova série de Star Wars, The Acolyte, tem data de estreia; veja pôster e trailer

Nova série do universo Star Wars chega ao Disney+ em junho

Pôster do The Acolyte



A aguardada série The Acolyte, ambientada no universo de Star Wars, já tem sua data de lançamento confirmada pela Disney+. Os fãs poderão mergulhar na trama a partir de 4 de junho, quando a série estará disponível para streaming.

Junto com a data de estreia, foi revelado um pôster da série, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

The Acolyte se desenrola aproximadamente 100 anos antes dos eventos de Episódio I – A Ameaça Fantasma, durante a era da Alta República, um período em que os Jedi exerciam grande influência e diplomacia. No entanto, a série explorará a ascensão do lado negro da Força, seguindo uma ex-Padawan em sua jornada para investigar crimes influenciados por forças sinistras, ao lado de seu mentor Jedi.

No universo de Star Wars, um “acólito” é aquele que se prepara para se tornar um Lorde Sith, seguindo o legado dos mestres Sith. No entanto, a série destaca a Regra Dois estabelecida por Darth Bane, que dita que só pode haver dois Sith – um mestre e um aprendiz – como vistos no caso de Palpatine e Darth Vader.

A série contará com um elenco estelar, incluindo Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen e Lee Jung-jae.

Prepare-se para embarcar nesta nova jornada galáctica quando The Acolyte chegar ao Disney+ em 4 de junho, com os dois primeiros episódios sendo lançados simultaneamente.

Confira o trailer abaixo: