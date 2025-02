Nova série ‘Maria e o Cangaço’, com Isis Valverde, ganha data de estreia no Disney+

Produção, escrita pela jornalista Adriana Negreiros, explora os últimos anos da vida de Maria Bonita, a primeira mulher a se juntar ao cangaço

Reprodução/YouTube A personagem principal, interpretada por Isis Valverde, é uma figura emblemática que desafia as normas de uma sociedade patriarcal.



A série “Maria e o Cangaço” será lançada no Disney+ no dia 4 de abril. Baseada na obra “Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço”, escrita pela jornalista Adriana Negreiros, a produção explora os últimos anos da vida de Maria Bonita, a primeira mulher a se juntar ao cangaço. A personagem principal, interpretada por Isis Valverde, é uma figura emblemática que desafia as normas de uma sociedade patriarcal.

A narrativa foca na trajetória de Maria, que foi companheira de Lampião, e destaca sua busca por autonomia e voz em um ambiente dominado por homens. A série promete trazer à tona questões de gênero e a luta das mulheres em um contexto histórico complexo. Com um total de seis episódios, a produção se propõe a oferecer uma visão mais profunda sobre a história.

A direção da série é de Sérgio Machado, Thalita Rubio e Adrian Teijido, que se uniram para dar vida a essa história marcante. O elenco é composto por diversos talentos, incluindo Rômulo Braga, Mohana Uchôa e Clebia Sousa, que prometem enriquecer a narrativa com suas atuações.

Veja o trailer:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicando por Luisa dos Santos