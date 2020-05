‘Star Trek’ vai ganhar nova série prelúdio com Capitão Pike e Spock

Reprodução CBS All Acess desenvolve nova série de franquia espacial



O CBS All Acess, streaming da emissora americana, anunciou uma nova série “Star Trek” que terá como foco os personagens Capitão Pike (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) e Número Um (Rebecca Romijn). Todos foram apresentados na segunda temporada de “Discovery”.

Segundo o The Hollywood Reporter, os eventos da nova produção se passarão antes da série clássica dos anos 60. O spin-off, intitulado “Star Trek: Strange New Worlds”, será o quinto produzido pelo CBS All Acess, que também é responsável por “Discovery”, “Picard” e “Lower Decks”, além de desenvolver uma série sobre a personagem Philippa Georgiou, interpretada por Michelle Yeoh.

O produtor Alex Kurtzman disse que a ideia de mais um título “Star Trek” para a televisão surgiu após a boa recepção dos personagens em “Discovery”. “Esses personagens icônicos têm uma história profunda no cânone de ‘Star Trek’, ainda que muitas de suas histórias ainda não tenham sido contadas”, contou ao THR.

“Star Trek: Strange New Worlds” ainda não teve previsão de lançamento anunciada.