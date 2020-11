Nova temporada de ‘Grey’s Anatomy’ surpreende com aparição de Patrick Dempsey

Ator interpretou por cerca de 10 anos o médico Derek na produção americana que decidiu abortar os impactos da pandemia nos novos episódios

Reprodução/Twitter/GreysABC Patrick Dempsey apareceu de surpresa no episódio de "Grey's Anatomy"



A série “Grey’s Anatomy” chegou a sua 17ª temporada e a estreia aconteceu na noite de quinta-feira, 13, com um episódio duplo. Umas das novidades é que a produção americana abordou os impactos da pandemia causada pela Covid-19, algo pertinente já que a história acompanha um grupo de médicos, mas o que o realmente virou assunto foi a aparição surpresa do ator Patrick Dempsey, que deu vida a um dos personagens mais marcantes da série, o médico Derek. Ele apareceu na praia em meio a um sonho da médica Meredith Grey, protagonista vivida por Ellen Pompeo. A participação especial do artista movimentou as redes sociais, pois sua saída aconteceu há alguns anos, em 2015.

Quando o episódio duplo chegou ao fim, a cena em que Patrick aparece foi postada nas redes sociais oficiais da série e também foi divulgada algumas imagens dos bastidores da gravação. “Grey’s Anatomy” é uma produção americana criada por Shonda Rhimes que teve sua estreia em 2005 e virou um sucesso mundial. Como possui inúmeras temporadas, diversos atores já deixaram a produção e, geralmente, isso é resolvido na série com uma morte trágica – que acabou virando uma espécie de marca da produção. A nova temporada está sendo exibida no Brasil pelo canal Sony e na Netflix estão disponíveis 16 temporadas.