Globo suspende gravações de novelas durante pandemia de Covid-19 

Reprodução/Globoplay Regina Casé vive Lurdes em 'Amor de Mãe'



As novelas “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder” estão com suas gravações suspensas pela TV Globo, informou o Notícias da TV nesta segunda-feira (16).

A medida é para evitar a propagação do coronavírus e, com a falta de novos episódios, a novela das 9 estrelada por Regina Casé sairá do ar após um “final de temporada”. Em mais de 50 anos de história, esta será a primeira vez que a Globo não transmitirá nenhuma novela na faixa de horário.

Ainda segundo o site, a emissora decide na tarde de hoje o que será transmitido no horário. A novela das 7 “Salve-se Quem Puder” poderá ter o mesmo destino, embora isso não tenha sido confirmado pela Globo.

“Éramos Seis” não sofrerá alterações pois está em sua reta final, mas a sucessora “Nos Tempos do Imperador” terá a estreia adiada, pois suas gravações também foram suspensas.

Também em final de temporada, “Malhação – Toda Forma de Amar” seguirá com as filmagens, mas o próximo ano será paralisado durante a pandemia da doença.

Em nota enviada ao Notícias da TV, a Globo não se pronunciou sobre as novelas, mas confirmou que avalia os “vários cenários” decorrente do coronavírus para mudanças em sua grade. Leia abaixo:

“Os executivos da Globo passaram o fim de semana acompanhando a situação e avaliando vários cenários. Haverá uma reunião hoje reunindo a Programação do canal Globo, o Jornalismo e os Estúdios para novas decisões relacionadas à grade. Assim que elas forem tomadas, todos serão comunicados.”