Novo Bob Esponja ganha trailer divertido

A Fenda do Biquíni terá mais uma nova aventura em dezembro

Reprodução/YouTube/@Paramount Brasil O filme estreia dia 25 de dezembro nos cinemas



Bob Esponja é atemporal e o personagem consegue se reinventar com o passar dos anos. Em 2025, ele ganha mais uma nova aventura nos cinemas, chamada Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada. No seu quarto filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande”. Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma – e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.

Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na saga Star Wars, cede a voz ao pirata fantasma no idioma original e se junta ao elenco com nomes como Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, George Lopez, Isis “Ice Spice” Gaston, Arturo Castro, Sherry Cola e Regina Hall. A direção é de Derek Drymon e o roteiro de Pam Brady e Matt Lieberman. A produção é uma parceria entre a Paramount Animation, a Nickelodeon Movies, Domain Entertainment e MRC. O filme estreia dia 25 de dezembro nos cinemas.

Confira o trailer: