Novo papagaio surge no ‘Mais Você’ e discute com ‘filho’ de Louro José; entenda a confusão

Mais um candidato a ‘neto’ de Ana Maria Braga apareceu na atração matinal e ela pediu ‘teste de DNA’

Um novo papagaio apareceu no Mais Você dizendo ser filho do Louro José



Parece que o novo papagaio que vai assumir o lugar do Louro José, que foi interpretado por Tom Veiga, no “Mais Você”, ainda não foi de fato escolhido. Isso porque, na manhã desta terça-feira, 12, um novo personagem surgiu na portaria da Globo querendo falar com Ana Maria Braga. “Não estou entendendo nada, que história é essa, Ana Maria? Esse papagaio é fajuto, esse é o genérico”, declarou o lourinho que apareceu no programa matinal da Globo na semana passada dizendo que era “filho do Louro José”. Esse primeiro papagaio está sendo interpretado pelo ator Fábio Caniatto, que já trabalha há mais de 10 anos manuseando bonecos. Ele já está no estúdio com a apresentadora e aguarda o resultado do seu “teste de DNA”. Nos últimos dias, ele teve pouca interação com Ana Maria, que ainda não deixou o primeiro candidato ao posto de “filho” do Louro José chamá-la de avó.

O novo papagaio, cuja identidade do seu manuseador ainda não foi revelada, chegou bem mais falante que o primeiro e fazendo várias provocações ao suposto “filho” do Louro José que está no estúdio. A apresentadora disse que ainda não sabe qual papagaio está mentindo e precisa de provas para saber quem é seu verdadeiro “neto”. “Tenho certeza que não sou fajuto, já fiz DNA”, comentou o papagaio do estúdio. Ana Maria rebateu: “Você fez o DNA, mas eu não tenho o resultado. Se chegou um [papagaio], por que não pode chegar outro?”. Na sequência, a apresentadora pediu ao papagaio de moicano evidências de que ele é o verdadeiro “filho” de Louro José e o novo personagem decidiu testar os conhecimentos do seu concorrente.

A primeira pergunta que ele fez foi quando o “Mais Você” estreou na Globo, o lourinho que está no estúdio se enrolou na hora de responder e acabou dizendo que foi há 12 anos. A apresentadora não gostou do erro e, ao notar isso, o personagem conduzido por Fábio logo deu a resposta certa e provocou seu adversário: “Foi em 18 de outubro de 1999. Chupa essa manga, galo safado”. O novo papagaio também fez uma pergunta sobre o Corinthians, time que Tom torcia, e outra sobre um utensílio de cozinha. Durante essa interação, os papagaios ficaram trocando provocações. No final da conversa, Ana Maria declarou: “Como tenho dúvidas, pede para o guarda levar [esse novo papagaio] para fazer o exame de Covid e o teste de DNA, aí a gente conversa”. A apresentadora deu a entender que irá revelar os “resultados” dos testes de DNA no programa de quarta-feira, 13. Não ficou claro se Ana Maria irá testar os dois papagaios para ver com qual possui mais sintonia ou se tudo não passa de uma brincadeira para anunciar de Fábio para assumir o posto que foi de Tom.

"Eu sou o real. Esse aí é o genérico!!!" 👀👀👀 Esses papagaios estão causando o verdadeiros caos no #MaisVocê! Em quem será que a gente acredita? Eu tô confusa! 😂✨ pic.twitter.com/TUVOjPQMN4 — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 12, 2022