Novo pôster de ‘Beetlejuice 2’ homenageia clássico de 1988

Prepare-se para o retorno assombroso de Michael Keaton na aguardada continuação

Divulgação/Warner Bros. Pictures Brasil Michael Keaton retorna como Beetlejuice em uma prévia que promete arrepiar os fãs da franquia



Na última quinta-feira (18), foi divulgado o novo trailer de “Beetlejuice 2”, trazendo uma recriação nostálgica do icônico pôster do filme original. A aguardada continuação, dirigida novamente pelo visionário Tim Burton, reúne os talentos de Michael Keaton e Winona Ryder, que revivem seus papéis memoráveis da produção de 1988. Além dos rostos conhecidos, o elenco se enriquece com as adições de Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe, prometendo uma mistura intrigante de veteranos e novos talentos.

Vim transformar todos os seus pesadelos em realidade.

#OsFantasmasAindaSeDivertem #Beetlejuice #Beetlejuice 5 de setembro – Somente nos cinemas. pic.twitter.com/0Orek7CR6C — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) July 18, 2024



No segundo trailer oficial de “Beetlejuice Beetlejuice – Os Fantasmas Ainda se Divertem”, Keaton volta a encarnar o espirituoso e caótico Beetlejuice, em uma prévia que já está arrepiando os fãs da franquia. A expectativa só aumenta com a promessa de um retorno triunfal, recheado de humor sombrio e a estética inconfundível de Burton. A estreia de “Beetlejuice 2” está marcada para 6 de setembro nos cinemas, e a expectativa é de um espetáculo que honrará a essência do clássico, enquanto apresenta novas e assustadoras aventuras.

Confira o trailer: