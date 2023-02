Novo teaser de ‘A Pequena Sereia’ mostra Melissa McCarthy como Úrsula pela primeira vez

Jonah Hauer-King também aparece nas novas também divulgadas pela Disney como o príncipe Eric; assista

Reprodução/YouTube/DisneyMovieTrailers Halle Bailey dá vida a Ariel no live-action de 'A Pequena Sereia'



A Disney divulgou nesta quarta-feira, 15, um novo teaser do live-action de “A Pequena Sereia”, que chega aos cinemas no dia 26 de maio deste ano. Nas novas imagens, é possível ver mais detalhes da cantora Halle Bailey como Ariel e um vislumbre de como será a cena Kiss The Girl – que é quando o Sebastião (Daveed Diggs) tenta ajudar a filha do Rei Tritão (Javier Bardem) a dar um beijo no príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Assim como o primeiro teaser do filme, é possível ouvir de fundo Halle cantando um trecho de Part of Your World, uma das músicas mais famosas da animação. O que também chama a atenção é a rápida aparição de Úrsula, que será interpretada nos cinemas pela atriz Melissa McCarthy. Essa é a primeira vez que a artista aparece caracterizada como a famosa vilã.

O longa é inspirado na animação da Disney lançada em 1989. Quando o primeiro teaser do live-action foi divulgado, em setembro do ano passado, houve uma enxurrada de “dislikes” (não gostei, em português) no vídeo. Boa parte das críticas estavam relacionadas ao fato da princesa ser interpretada por uma atriz negra. Em entrevista à Variety no ano passado, Halle falou que seus avós a ajudaram a lidar com os comentários preconceituosos: “Foi uma coisa inspiradora e linda ouvir suas palavras de encorajamento me dizendo: ‘Você não entende o que isso está fazendo por nós, por nossa comunidade, por todas as meninas negras e pardas que vão se ver em você’”. Assista ao novo teaser de “A Pequena Sereia”: