O Agente Secreto: bilheteria, sinopse e impacto do Oscar 2026

Longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura quebra recordes de arrecadação e recebe indicações históricas ao prêmio da Academia

Divulgação / Victor Jucá Divulgação / Victor Jucá



O cinema brasileiro vive um momento histórico em 2026. Impulsionado por uma temporada de premiações excepcional, o filme “O Agente Secreto” se tornou um fenômeno comercial e cultural. Para quem busca saber quanto o filme O Agente Secreto arrecadou em bilheteria, os números mais recentes de janeiro de 2026 indicam um sucesso estrondoso: a produção já ultrapassou a marca de R$ 58 milhões em arrecadação global.

Deste total, cerca de R$ 28 milhões foram arrecadados apenas nos cinemas brasileiros, com mais de 1,2 milhão de espectadores, enquanto o mercado internacional contribuiu com aproximadamente US$ 5,6 milhões (cerca de R$ 30,4 milhões). O longa superou com folga seu orçamento estimado de R$ 27 milhões, gerando lucro e comprovando o impacto econômico positivo do audiovisual nacional, especialmente após as 4 indicações ao Oscar 2026 (incluindo Melhor Filme e Melhor Ator) e as vitórias inéditas no Globo de Ouro.

Sinopse oficial

Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar, o filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia na casa dos 40 anos. Fugindo de ameaças políticas e em busca de paz, ele retorna à sua cidade natal na semana do Carnaval, esperando reencontrar seu filho e refazer sua vida.

No entanto, Marcelo logo percebe que o Recife não é o refúgio seguro que imaginava. Ele se vê envolvido em uma trama de espionagem, corrupção e perseguição, descobrindo que está jurado de morte por antigos desafetos e que a tecnologia, sua área de domínio, está sendo usada como ferramenta de controle totalitário.

Elenco e personagens

A produção reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira e internacional:

Wagner Moura como Marcelo: O protagonista, um especialista em tecnologia em fuga.

O protagonista, um especialista em tecnologia em fuga. Maria Fernanda Cândido: Interpreta uma figura central na rede de intrigas em Recife.

Interpreta uma figura central na rede de intrigas em Recife. Gabriel Leone: Um jovem conectado aos movimentos políticos da época.

Um jovem conectado aos movimentos políticos da época. Udo Kier: O ator alemão (conhecido por Bacurau) retorna em um papel misterioso.

O ator alemão (conhecido por Bacurau) retorna em um papel misterioso. Alice Carvalho e Thomás Aquino: Destaques de produções recentes como Cangaço Novo, integram o núcleo de apoio.

Curiosidades da produção e impacto econômico

Retorno financeiro do FSA: O filme recebeu um aporte de R$ 7,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Graças ao sucesso de bilheteria, em apenas dois meses de exibição, a obra já devolveu cerca de 20% do valor investido aos cofres públicos, um feito raro que fortalece a política de fomento à cultura.

O filme recebeu um aporte de R$ 7,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Graças ao sucesso de bilheteria, em apenas dois meses de exibição, a obra já devolveu cerca de 20% do valor investido aos cofres públicos, um feito raro que fortalece a política de fomento à cultura. Histórico no Oscar: “O Agente Secreto” igualou o recorde de Cidade de Deus, recebendo 4 indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.

“O Agente Secreto” igualou o recorde de Cidade de Deus, recebendo 4 indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco. Primeiro Globo de Ouro: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, e o longa levou a estatueta de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, e o longa levou a estatueta de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O efeito “Oscar Bump”: Após o anúncio das indicações em 22 de janeiro, a procura pelo filme nos cinemas cresceu cerca de 250%, e o número de salas de exibição foi ampliado, demonstrando como o prestígio internacional se converte diretamente em receita doméstica.

Onde assistir

Divulgação / Victor Jucá, com circuito ampliado devido às indicações ao Oscar.

Para o streaming, a Netflix já confirmou a aquisição dos direitos de exibição. Embora a data exata não tenha sido divulgada, a previsão é que o filme chegue à plataforma após a cerimônia do Oscar, que ocorre em 15 de março de 2026. Nos Estados Unidos, o filme já está disponível para aluguel digital (VOD).

O legado de “O Agente Secreto” já está consolidado não apenas pelos troféus, mas pelos números. Ao dobrar seu investimento inicial e projetar a imagem do Brasil em mais de 90 países, a obra de Kleber Mendonça Filho reafirma o cinema como uma indústria estratégica, capaz de gerar empregos, divisas e fortalecer a identidade nacional no exterior.