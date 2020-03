‘O Homem Invisível’ domina bilheterias dos EUA com US$26 milhões

Divulgação/Universal Pictures Elisabeth Moss estrela "O Homem Invisível"



“O Homem Invisível”, com Elisabeth Moss, estreou dominando as bilheterias dos Estados Unidos neste fim de semana. De acordo com estimativas da Variety, o filme de terror conseguiu 26 milhões de dólares.

O longa, escrito e dirigido por Leigh Whannell, que ajudou a criar a franquia “Jogos Vorazes”, foi feito com apenas 7 milhões de dólares. A trama se passa em São Francisco, em que Moss interpreta uma mulher atormentada por seu namorado abusivo (e agora invisível).

O filme também foi um sucesso de crítica, com 89% de avaliação positiva no site especializado Rotten Tomatoes.

“Sonic”, que esteve no topo nas duas últimas semanas, terminará o domingo em segundo, com 15 milhões de dólares – no total, são 127 milhões arrecadados em 17 dias. “O Chamado da Floresta” fecha o pódio com 13 milhões de dólares.