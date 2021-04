‘O Legado de Júpiter’, nova série de super-heróis da Netflix, ganha trailer; assista

Produção é estrelada pelo astro Josh Duhamel e estreia na plataforma de streaming em maio

Divulgação/Netflix/07.04.2021 'O Legado de Júpiter' estreia na Netflix no dia 7 de maio e tem Josh Duhamel no elenco



A série “O Legado de Júpiter” é uma das apostas da Netflix para o mês maio e a produção, estrelada pelo ator Josh Duhamel, ganhou um trailer cheio de ação nesta quarta-feira, 7. Na trama, um grupo de super-heróis, que protege a humanidade por quase meio século, decide que é hora de passar o legado para os filhos, mas será que eles estão preparados para isso? É justamente essa pergunta que norteia a série que tem estreia marcada para o dia 7 do próximo mês. Os jovens super-heróis prometem fazer de tudo para serem reconhecidos e manter o legado de seus pais. Além de Josh, o elenco conta com Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan. A produção pode ser uma estratégia da Netflix para bater de frente os títulos Marvel disponíveis no Disney+, que com poucas estreias tem se apoiado na popularidade de “Os Vingadores” e “Star Wars” para atrair assinantes. Após a repercussão positiva de “WandaVision”, a plataforma de streaming da Disney lançou “Falcão e o Soldado Invernal”, com episódios que são disponibilizados semanalmente, e já divulgou o trailer da série sobre o personagem Loki. Confira o trailer de “O Legado de Júpiter”: