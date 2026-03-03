O mapa do ‘BBB’: quais estados já tiveram mais vencedores?
Confira o ranking completo e descubra a distribuição geográfica dos campeões do reality show
O Big Brother Brasil é um fenômeno cultural que mobiliza milhões de espectadores a cada edição. Com participantes de todas as regiões do país, uma curiosidade comum entre o público é saber qual estado leva a melhor na competição. A análise do histórico de campeões revela uma concentração regional, mas também surpresas que mostram a diversidade do Brasil. Este artigo apresenta o mapa do BBB, detalhando quais estados já tiveram mais vencedores e a lista completa de campeões por sua origem.
Ranking de estados com mais campeões do BBB
A liderança na quantidade de vencedores do Big Brother Brasil pertence ao Sudeste, com São Paulo no topo do pódio. No entanto, estados de outras regiões, como Nordeste e Centro-Oeste, também marcam forte presença na lista de campeões.
O ranking atualizado, considerando todas as edições do reality, é o seguinte:
- 1º lugar: São Paulo (SP) – 7 vitórias
- 2º lugar: Rio de Janeiro (RJ) – 4 vitórias
- 3º lugar: Bahia (BA) – 3 vitórias
- 4º lugar: Goiás (GO), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR) – 2 vitórias cada
- 5º lugar: Acre (AC), Ceará (CE), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB) e Rio Grande do Sul (RS) – 1 vitória cada
Lista completa de vencedores do BBB por estado
Para entender como o mapa de campeões foi formado ao longo dos anos, confira a lista detalhada de cada vencedor e sua respectiva edição, organizada por estado de origem.
São Paulo (7 vitórias)
O estado mais populoso do Brasil também é o que mais formou campeões no reality.
- Kleber Bambam (BBB 1)
- Rodrigo Cowboy (BBB 2)
- Diego Alemão (BBB 7)
- Rafinha Ribeiro (BBB 8)
- Maria Melilo (BBB 11)
- Vanessa Mesquita (BBB 14)
- Thelma Assis (BBB 20)
Rio de Janeiro (4 vitórias)
Tradicionalmente um dos estados com maior número de participantes, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição no ranking de vitórias.
- Cida dos Santos (BBB 4)
- Max Porto (BBB 9)
- Marcelo Dourado (BBB 10)
- Arthur Aguiar (BBB 22)
Bahia (3 vitórias)
Representando a força do Nordeste, a Bahia garantiu três títulos, incluindo um dos mais recentes.
- Jean Wyllys (BBB 5)
- Mara Viana (BBB 6)
- Davi Brito (BBB 24)
Goiás (2 vitórias)
O estado do Centro-Oeste já subiu ao pódio duas vezes.
- Dhomini Ferreira (BBB 3)
- Munik Nunes (BBB 16)
Minas Gerais (2 vitórias)
Minas Gerais também conta com duas campeãs em edições distintas.
- Fernanda Keulla (BBB 13)
- Paula von Sperling (BBB 19)
Paraná (2 vitórias)
O estado do Sul do país fecha a lista dos que possuem mais de um vencedor.
- Cézar Lima (BBB 15)
- Amanda Meirelles (BBB 23)
Estados com uma vitória
Diversos estados de diferentes regiões do Brasil marcaram seu nome na história do programa com uma vitória cada.
- Acre: Gleici Damasceno (BBB 18)
- Ceará: Renata Saldanha (BBB 25)
- Mato Grosso do Sul: Fael Cordeiro (BBB 12)
- Paraíba: Juliette Freire (BBB 21)
- Rio Grande do Sul: Emilly Araújo (BBB 17)
Curiosidades e padrões na distribuição geográfica
A análise do mapa de vencedores revela alguns padrões interessantes. A hegemonia do Sudeste, com 13 títulos somando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, reflete em parte a densidade populacional e a concentração de inscrições na região.
No entanto, vitórias como a de Gleici Damasceno (Acre), a primeira da região Norte, e as de Juliette Freire (Paraíba) e Davi Brito (Bahia), com forte apelo popular, mostram que o favoritismo do público pode quebrar barreiras geográficas e celebrar a diversidade cultural do Brasil. Vale notar que 15 estados, além do Distrito Federal, ainda não tiveram um campeão, o que mantém a expectativa para as futuras edições do programa.
A distribuição de vencedores do Big Brother Brasil mostra um panorama que, embora concentrado em alguns estados, é dinâmico e representativo da pluralidade nacional. São Paulo lidera com folga, mas o histórico prova que campeões podem surgir de qualquer canto do país, mobilizando torcidas e redefinindo o mapa do reality a cada nova temporada. A lista de campeões serve como um registro de como diferentes regiões do Brasil conquistaram o prêmio mais cobiçado da televisão.
