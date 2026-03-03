O mapa do ‘BBB’: quais estados já tiveram mais vencedores?

Confira o ranking completo e descubra a distribuição geográfica dos campeões do reality show

O Big Brother Brasil é um fenômeno cultural que mobiliza milhões de espectadores a cada edição. Com participantes de todas as regiões do país, uma curiosidade comum entre o público é saber qual estado leva a melhor na competição. A análise do histórico de campeões revela uma concentração regional, mas também surpresas que mostram a diversidade do Brasil. Este artigo apresenta o mapa do BBB, detalhando quais estados já tiveram mais vencedores e a lista completa de campeões por sua origem.

Ranking de estados com mais campeões do BBB

A liderança na quantidade de vencedores do Big Brother Brasil pertence ao Sudeste, com São Paulo no topo do pódio. No entanto, estados de outras regiões, como Nordeste e Centro-Oeste, também marcam forte presença na lista de campeões.

O ranking atualizado, considerando todas as edições do reality, é o seguinte:

1º lugar: São Paulo (SP) – 7 vitórias

7 vitórias 2º lugar: Rio de Janeiro (RJ) – 4 vitórias

4 vitórias 3º lugar: Bahia (BA) – 3 vitórias

3 vitórias 4º lugar: Goiás (GO), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR) – 2 vitórias cada

2 vitórias cada 5º lugar: Acre (AC), Ceará (CE), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB) e Rio Grande do Sul (RS) – 1 vitória cada

Lista completa de vencedores do BBB por estado

Para entender como o mapa de campeões foi formado ao longo dos anos, confira a lista detalhada de cada vencedor e sua respectiva edição, organizada por estado de origem.

São Paulo (7 vitórias)

O estado mais populoso do Brasil também é o que mais formou campeões no reality.

Kleber Bambam (BBB 1)

(BBB 1) Rodrigo Cowboy (BBB 2)

(BBB 2) Diego Alemão (BBB 7)

(BBB 7) Rafinha Ribeiro (BBB 8)

(BBB 8) Maria Melilo (BBB 11)

(BBB 11) Vanessa Mesquita (BBB 14)

(BBB 14) Thelma Assis (BBB 20)

Rio de Janeiro (4 vitórias)

Tradicionalmente um dos estados com maior número de participantes, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição no ranking de vitórias.

Cida dos Santos (BBB 4)

(BBB 4) Max Porto (BBB 9)

(BBB 9) Marcelo Dourado (BBB 10)

(BBB 10) Arthur Aguiar (BBB 22)

Bahia (3 vitórias)

Representando a força do Nordeste, a Bahia garantiu três títulos, incluindo um dos mais recentes.

Jean Wyllys (BBB 5)

(BBB 5) Mara Viana (BBB 6)

(BBB 6) Davi Brito (BBB 24)

Goiás (2 vitórias)

O estado do Centro-Oeste já subiu ao pódio duas vezes.

Dhomini Ferreira (BBB 3)

(BBB 3) Munik Nunes (BBB 16)

Minas Gerais (2 vitórias)

Minas Gerais também conta com duas campeãs em edições distintas.

Fernanda Keulla (BBB 13)

(BBB 13) Paula von Sperling (BBB 19)

Paraná (2 vitórias)

O estado do Sul do país fecha a lista dos que possuem mais de um vencedor.

Cézar Lima (BBB 15)

(BBB 15) Amanda Meirelles (BBB 23)

Estados com uma vitória

Diversos estados de diferentes regiões do Brasil marcaram seu nome na história do programa com uma vitória cada.

Acre: Gleici Damasceno (BBB 18)

Gleici Damasceno (BBB 18) Ceará: Renata Saldanha (BBB 25)

Renata Saldanha (BBB 25) Mato Grosso do Sul: Fael Cordeiro (BBB 12)

Fael Cordeiro (BBB 12) Paraíba: Juliette Freire (BBB 21)

Juliette Freire (BBB 21) Rio Grande do Sul: Emilly Araújo (BBB 17)

Curiosidades e padrões na distribuição geográfica

A análise do mapa de vencedores revela alguns padrões interessantes. A hegemonia do Sudeste, com 13 títulos somando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, reflete em parte a densidade populacional e a concentração de inscrições na região.

No entanto, vitórias como a de Gleici Damasceno (Acre), a primeira da região Norte, e as de Juliette Freire (Paraíba) e Davi Brito (Bahia), com forte apelo popular, mostram que o favoritismo do público pode quebrar barreiras geográficas e celebrar a diversidade cultural do Brasil. Vale notar que 15 estados, além do Distrito Federal, ainda não tiveram um campeão, o que mantém a expectativa para as futuras edições do programa.

A distribuição de vencedores do Big Brother Brasil mostra um panorama que, embora concentrado em alguns estados, é dinâmico e representativo da pluralidade nacional. São Paulo lidera com folga, mas o histórico prova que campeões podem surgir de qualquer canto do país, mobilizando torcidas e redefinindo o mapa do reality a cada nova temporada. A lista de campeões serve como um registro de como diferentes regiões do Brasil conquistaram o prêmio mais cobiçado da televisão.