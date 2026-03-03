Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > O mapa do ‘BBB’: quais estados já tiveram mais vencedores?

Reprodução/TV Globo Juliette sorrindo no quarto do líder do BBB 21 Com forte apoio popular, a paraibana Juliette Freire foi a vencedora do "BBB 21" 

O Big Brother Brasil é um fenômeno cultural que mobiliza milhões de espectadores a cada edição. Com participantes de todas as regiões do país, uma curiosidade comum entre o público é saber qual estado leva a melhor na competição. A análise do histórico de campeões revela uma concentração regional, mas também surpresas que mostram a diversidade do Brasil. Este artigo apresenta o mapa do BBB, detalhando quais estados já tiveram mais vencedores e a lista completa de campeões por sua origem.

Ranking de estados com mais campeões do BBB

A liderança na quantidade de vencedores do Big Brother Brasil pertence ao Sudeste, com São Paulo no topo do pódio. No entanto, estados de outras regiões, como Nordeste e Centro-Oeste, também marcam forte presença na lista de campeões.

O ranking atualizado, considerando todas as edições do reality, é o seguinte:

  • 1º lugar: São Paulo (SP) – 7 vitórias
  • 2º lugar: Rio de Janeiro (RJ) – 4 vitórias
  • 3º lugar: Bahia (BA) – 3 vitórias
  • 4º lugar: Goiás (GO), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR) – 2 vitórias cada
  • 5º lugar: Acre (AC), Ceará (CE), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB) e Rio Grande do Sul (RS) – 1 vitória cada

Lista completa de vencedores do BBB por estado

Para entender como o mapa de campeões foi formado ao longo dos anos, confira a lista detalhada de cada vencedor e sua respectiva edição, organizada por estado de origem.

São Paulo (7 vitórias)

O estado mais populoso do Brasil também é o que mais formou campeões no reality.

  • Kleber Bambam (BBB 1)
  • Rodrigo Cowboy (BBB 2)
  • Diego Alemão (BBB 7)
  • Rafinha Ribeiro (BBB 8)
  • Maria Melilo (BBB 11)
  • Vanessa Mesquita (BBB 14)
  • Thelma Assis (BBB 20)

Rio de Janeiro (4 vitórias)

Tradicionalmente um dos estados com maior número de participantes, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição no ranking de vitórias.

  • Cida dos Santos (BBB 4)
  • Max Porto (BBB 9)
  • Marcelo Dourado (BBB 10)
  • Arthur Aguiar (BBB 22)

Bahia (3 vitórias)

Representando a força do Nordeste, a Bahia garantiu três títulos, incluindo um dos mais recentes.

  • Jean Wyllys (BBB 5)
  • Mara Viana (BBB 6)
  • Davi Brito (BBB 24)

Goiás (2 vitórias)

O estado do Centro-Oeste já subiu ao pódio duas vezes.

  • Dhomini Ferreira (BBB 3)
  • Munik Nunes (BBB 16)

Minas Gerais (2 vitórias)

Minas Gerais também conta com duas campeãs em edições distintas.

  • Fernanda Keulla (BBB 13)
  • Paula von Sperling (BBB 19)

Paraná (2 vitórias)

O estado do Sul do país fecha a lista dos que possuem mais de um vencedor.

  • Cézar Lima (BBB 15)
  • Amanda Meirelles (BBB 23)

Estados com uma vitória

Diversos estados de diferentes regiões do Brasil marcaram seu nome na história do programa com uma vitória cada.

  • Acre: Gleici Damasceno (BBB 18)
  • Ceará: Renata Saldanha (BBB 25)
  • Mato Grosso do Sul: Fael Cordeiro (BBB 12)
  • Paraíba: Juliette Freire (BBB 21)
  • Rio Grande do Sul: Emilly Araújo (BBB 17)

Curiosidades e padrões na distribuição geográfica

A análise do mapa de vencedores revela alguns padrões interessantes. A hegemonia do Sudeste, com 13 títulos somando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, reflete em parte a densidade populacional e a concentração de inscrições na região.

No entanto, vitórias como a de Gleici Damasceno (Acre), a primeira da região Norte, e as de Juliette Freire (Paraíba) e Davi Brito (Bahia), com forte apelo popular, mostram que o favoritismo do público pode quebrar barreiras geográficas e celebrar a diversidade cultural do Brasil. Vale notar que 15 estados, além do Distrito Federal, ainda não tiveram um campeão, o que mantém a expectativa para as futuras edições do programa.

A distribuição de vencedores do Big Brother Brasil mostra um panorama que, embora concentrado em alguns estados, é dinâmico e representativo da pluralidade nacional. São Paulo lidera com folga, mas o histórico prova que campeões podem surgir de qualquer canto do país, mobilizando torcidas e redefinindo o mapa do reality a cada nova temporada. A lista de campeões serve como um registro de como diferentes regiões do Brasil conquistaram o prêmio mais cobiçado da televisão.

