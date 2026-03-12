O menu do jantar do Oscar: o que os famosos comem na premiação

Descubra os pratos luxuosos, as opções veganas e os clássicos do chef Wolfgang Puck servidos no Governors Ball

FREDERIC J. BROWN / AFP Chef Wolfgang Puck, durante uma prévia para a imprensa da comida, bebidas e decoração do Governors Ball, a celebração oficial da Academia após o Oscar



Todos os anos, após a entrega das estatuetas douradas, a elite de Hollywood se dirige ao Governors Ball, a festa oficial pós-Oscar, onde ocorre o verdadeiro banquete da noite. Ao contrário do que muitos pensam, não há jantar servido durante a longa cerimônia no Dolby Theatre; os convidados costumam chegar ao baile famintos e prontos para provar as criações do lendário chef austríaco Wolfgang Puck.

Responsável pelo cardápio há mais de três décadas, Puck comanda uma operação militar gastronômica para alimentar cerca de 1.500 convidados, incluindo vencedores, indicados e apresentadores. O menu combina luxo extremo com “comfort food”, garantindo que estrelas possam comer desde caviar até uma simples pizza ou hambúrguer, tudo preparado com os ingredientes mais nobres do mundo.

Como funciona o jantar do Oscar

O Governors Ball não segue o formato tradicional de um jantar sentado com pratos fixos servidos à mesa. Para incentivar a circulação e o networking entre as celebridades, o serviço é volante e dividido em estações de “small plates” (pequenas porções).

Os garçons circulam com bandejas de aperitivos frios e quentes, enquanto ilhas gastronômicas oferecem pratos feitos na hora, desde risotos até cortes de carnes premium. Isso permite que os famosos provem uma grande variedade de sabores sem a rigidez de um menu degustação sequencial.

Os pratos clássicos de Wolfgang Puck

Existem itens no cardápio que se tornaram tão icônicos quanto a própria estatueta e são exigidos pelas estrelas todos os anos. Se Wolfgang Puck tentar retirá-los, enfrenta reclamações diretas de nomes como Barbra Streisand. Os itens obrigatórios incluem:

Smoked Salmon Oscars: Entradinha fria feita com matzee (pão ázimo crocante) em formato de estatueta do Oscar, coberta com salmão defumado, endro e uma generosa porção de caviar;

Entradinha fria feita com matzee (pão ázimo crocante) em formato de estatueta do Oscar, coberta com salmão defumado, endro e uma generosa porção de caviar; Chicken Pot Pie com Trufas Negras: O prato mais famoso da noite. É uma torta de frango cremosa, estilo caseiro, mas elevada ao nível de luxo com raspas de trufas negras da Borgonha. É o prato de “conforto” favorito de muitos vencedores;

O prato mais famoso da noite. É uma torta de frango cremosa, estilo caseiro, mas elevada ao nível de luxo com raspas de trufas negras da Borgonha. É o prato de “conforto” favorito de muitos vencedores; Mini Hambúrgueres de Wagyu: Pequenos hambúrgueres feitos com carne Wagyu de alta qualidade, servidos com queijo cheddar envelhecido e molho remoulade;

Pequenos hambúrgueres feitos com carne Wagyu de alta qualidade, servidos com queijo cheddar envelhecido e molho remoulade; Mac and Cheese Cacio e Pepe: Uma versão sofisticada do macarrão com queijo, temperado com pimenta preta e queijos nobres.

Destaques do cardápio e inovações

Além dos clássicos, o menu sempre traz novidades que refletem tendências culinárias globais. Nas edições mais recentes (incluindo o planejamento para 2025/2026), o chef tem apostado em:

Carne Miyazaki Wagyu: Considerada uma das melhores do mundo, servida grelhada ou em preparações japonesas com purê de batata ao wasabi e molho ponzu;

Considerada uma das melhores do mundo, servida grelhada ou em preparações japonesas com purê de batata ao wasabi e molho ponzu; Fish and Chips: Uma homenagem à culinária britânica, servida em cones de papel para facilitar o consumo em pé;

Uma homenagem à culinária britânica, servida em cones de papel para facilitar o consumo em pé; Pizza no forno a lenha: Um clássico dos restaurantes de Puck (Spago), servido fatiado durante a festa;

Um clássico dos restaurantes de Puck (Spago), servido fatiado durante a festa; Cone de Tartare de Atum Picante: Tartare de atum fresco servido em cones crocantes de gergelim e missô.

Opções veganas e sustentáveis

A Academia e a equipe de Wolfgang Puck têm aumentado significativamente as opções baseadas em plantas para atender à crescente demanda de Hollywood por sustentabilidade e dietas restritivas. O cardápio geralmente inclui:

Risoto de Cogumelos Selvagens: Muitas vezes preparado sem laticínios ou com substitutos de alta qualidade;

Muitas vezes preparado sem laticínios ou com substitutos de alta qualidade; Dumplings e Baos: Opções asiáticas recheadas com cogumelos, cenoura e gengibre;

Opções asiáticas recheadas com cogumelos, cenoura e gengibre; Pizzas Veganas: Com queijos à base de castanhas e vegetais frescos.

Bebidas e a sobremesa de ouro

Para brindar, o champanhe oficial costuma ser o Fleur de Miraval (a marca de rosé co-fundada por Brad Pitt), além de vinhos da vinícola de Francis Ford Coppola e coquetéis feitos com tequila premium como a Don Julio.

A sobremesa é um espetáculo à parte. O grande destaque são as Estatuetas de Chocolate, réplicas perfeitas do Oscar feitas de chocolate (ao leite, amargo ou branco), pintadas à mão com ouro comestível de 24 quilates. Estima-se que sejam produzidas cerca de 5.000 dessas estatuetas para que cada convidado leve uma para casa. Além disso, há estações de sorvetes, charutos de chocolate e doces inspirados em sabores internacionais, como yuzu e maracujá.

Curiosidades da cozinha do Oscar

A logística para servir o jantar é impressionante e envolve números grandiosos:

Equipe: Mais de 100 chefs e 300 garçons trabalham na noite do evento;

Timing: A cozinha começa a acelerar o preparo dos pratos quentes (como a Chicken Pot Pie) cerca de 30 minutos antes do anúncio do prêmio de “Melhor Filme”, para garantir que a comida esteja fresca assim que os convidados saírem do teatro;

Ingredientes: São consumidos, em média, 10 quilos de caviar, 7.500 camarões, 150 quilos de atum, 1.400 garrafas de champanhe e mais de 1.000 trufas negras.

O legado gastronômico do Oscar vai além da alimentação; ele representa a celebração final de uma indústria. O menu de Wolfgang Puck tornou-se sinônimo de sucesso e indulgência, garantindo que, ganhando ou perdendo, todos os indicados terminem a noite com uma experiência de “ouro”.