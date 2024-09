‘O Poço 2:’ thriller da Netflix divulga trailer

A sequência estreia no dia 4 de outubro na plataforma de streaming

Reprodução/Netflix A história gira em torno de uma prisão com vários andares, no estilo elevador, onde moram 2 pessoas por nível



“O Poço” foi uma das séries mais comentadas da Netflix em 2019 e está prestes a ganhar sua continuação. A história gira em torno de uma prisão com vários andares, no estilo elevador, onde moram 2 pessoas por nível. Quem está no nível mais alto tem o primeiro acesso ao banquete que é servido e as sobras dos outros vão descendo de andar em andar. Se consagrando como o 5º filme de língua não inglesa mais assistido da história da Netflix, a sequência chega dia 4 de outubro na plataforma.

Assista ao trailer