‘O Poderoso Chefão’ ganha novo filme e primeiro trailer é divulgado; assista

O diretor Francis Ford Coppola deu um novo desfecho ao terceiro filme da trilogia de sucesso do cinema

Reprodução/YouTube 'O Poderoso Chefão' terá uma nova versão que estreia em dezembro



Uma nova versão do clássico “O Poderoso Chefão” será lançada pela Paramount e o primeiro trailer foi divulgado pelo estúdio nesta terça-feira, 17. A versão inédita faz parte de um trabalho do diretor Francis Ford Coppola, que decidiu dar um novo recorte a história durante a pandemia da Covid-19. “‘O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone’ proporciona uma experiência totalmente diferente. Eu criei um novo começo e um novo desfecho. O filme ganhou uma nova vida”, garantiu o cineasta. O filme remasterizado com imagem e som restaurados será lançado apenas em alguns cinemas no dia 3 de dezembro e estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 8 de dezembro. Essa versão que ganhou um novo desfecho é o terceiro filme da trilogia de sucesso que foi lançada em 1972 e concluída em 1990.Todos os longas de suspense policial foram dirigidos por Francis Ford Coppola e são baseados no romance de Mario Puzo.