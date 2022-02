Março na Netflix tem nova temporada de ‘Bridgerton’, show de Whindersson e mais; veja

Filme de ficção científica com Ryan Reynolds, adaptações dos livros ‘Ninguém Pode Saber’ e ‘Naquele Fim de Semana’ e documentário sobre roubo histórico no Brasil são outros destaques

Divulgação/Netflix Anthony (Jonathan Bailey) é o foco da segunda temporada de 'Bridgerton'



O mês de março está chegando e a Netflix está cheia de novidades para os assinantes. Uma das principais estreias é a segunda temporada de “Bridgerton”, mas vale lembrar que os novos episódios não giram em torno de Simon (Regé‑Jean Page) e Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton), protagonistas da primeira temporada. O foco da continuação é o visconde Anthony Bridgerton, interpretado pelo ator Jonathan Bailey. Também tem nova temporada de “F1: Dirigir para Viver” e a estreia da série colombiana “Ritmo Selvagem”. Entre os filmes, os destaques são a ficção científica “O Projeto Adam”, protagonizada por Ryan Reynolds, e o suspense “Naquele Fim de Semana”, que é baseado no livro de Sarah Alderson. Para quem busca leveza, uma ótima opção é o show de comédia do humorista Whindersson Nunes, que apresentou o espetáculo “É de mim mesmo” em um dos teatros mais clássicos do Brasil. Outra produção nacional é o documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central”, que traz depoimentos inéditos sobre um roubo histórico que aconteceu em Fortaleza. Já as crianças vão se divertir com as novas temporadas de “He-Man e os Mestres do Universo” e “Senninha na Pista Maluca”. Quer saber mais? Confira as estreias de março na Netflix:

Séries

“Guardiões da Justiça” — Estreia 01/03

A animação “Guardiões da Justiça” narra o drama de uma equipe de super-heróis problemáticos que precisam confrontar poderes malignos após a autodestruição de seu líder. A série de Adi Shankar traz uma proposta diferente ao misturar vários estilos de animação na mesma produção. A trama faz uma sátira de forma bem humorada ao universo dos super-heróis.

“Ritmo Selvagem” — Estreia 02/03

Uma das novidades do mês é a série colombiana “Ritmo Selvagem”, protagonizada pela atriz e cantora Greeicy Rendón. A história se passa na Colômbia e conta a trajetória de duas mulheres que são de mundos completamente opostos, mas seus caminhos acabam se cruzando devido a uma paixão que possuem em comum: a dança. Justas, elas vão enfrentar muitos desafios para conseguir alcançar o almejado sucesso.

“Ninguém Pode Saber” — Estreia 04/03

Para quem curte um suspense, “Ninguém Pode Saber” é uma boa pedida. A trama é baseada no livro de Karin Slaughter e estrelada pela vencedora do Emmy Toni Collette e também pela atriz Bella Heathcote. A série acompanha uma mulher que tenta desvendar o passado de sua mãe depois que um ataque violento na pequena cidade em que vive trazer à tona ameaças e muitos segredos.

“F1: Dirigir para Viver – Temporada 4” — Estreia 11/03

Os novos episódios de “F1: Dirigir para Viver” já estão chegando ao catálogo da Netflix. Nessa nova temporada, 20 pilotos, sendo eles veteranos e novatos, disputam mais uma etapa dramática e cheia de adrenalina na Fórmula 1.

“Recursos Humanos” — Estreia 18/03

Derivada de “Big Mouth”, “Recursos Humanos” é outra animação destinada ao público adulto. Na série, besouros-do-amor, monstros hormonais e outras criaturas exóticas enfrentam dramas trabalhando para seus clientes, que são humanos. Paralelo a isso, eles vivem romances e, claro, muitas confusões.

“Bridgerton: Temporada 2” — Estreia 25/03

A aguardada segunda temporada de “Bridgerton” é um dos principais destaques de março. Os novos episódios são focados no visconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), que decide se casar, mas se vê em um conflito ao se apaixonar pela irmã mais velha (Simone Ashley) da sua noiva (Charithra Chandran). Será que ele vai ceder ao desejo ou vai desistir dessa paixão com medo de um escândalo na família?

Mais séries

Também estreiam em março: “Imóveis de Luxo em Família: Temporada 2” (03/03); “The Flash: Temporada 7” (03/03); “Queer Eye Alemanha” (9/3/2022); “Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 2” (8/3/2022); “The Last Kingdom: Temporada 5 (9/3/2022)”; “Supergirl: Temporada 6” (10/03); “Era Uma Vez… Para Nunca Mais (11/3/2022)”; “Top Boy: Temporada 2” (18/03); “Light the Night: Parte 3” (18/03); “Clima do Amor” (20/3/2022) e “Trinta e Nove” (24/03).

Filmes

“Homem-Aranha 3” — Estreia 01/03

Os fãs do Homem-Aranha de Tobey Maguire podem comemorar, pois o terceiro filme estrelado pelo primeiro ator a interpretar Peter Parker nos cinemas vai entrar no catálogo da Netflix no comecinho de março. Em “Homem-Aranha 3”, o super-herói precisa enfrentar novos vilões, entre eles o Homem-Areia e o Venom, um dos mais famosos do seu universo.

“Contra o Gelo” — Estreia 02/03

O filme “Contra o Gelo” é baseado em uma história real que aconteceu na Dinamarca em 1909. O longa mostra a luta de dois homens que fazem de tudo para sobreviver durante uma expedição que fazem à Groenlândia. O objetivo deles é encontrar um mapa perdido.

“Naquele Fim de Semana” — Estreia 03/03

Baseado no livro de Sarah Alderson, o suspense “Naquele Fim de Semana” promete tirar o fôlego dos assinantes da plataforma. Duas amigas fazem uma viagem de férias juntas para a Croácia, porém uma delas desaparece. Beth, interpretada pela atriz Leighton Meester, não entende a situação e decide tentar descobrir por si mesma o que aconteceu com sua parceira de viagem, o problema é que ela acaba se envolvendo em um esquema de mentiras.

“O Projeto Adam” — Estreia 11/03

O astro Ryan Reynolds vive o piloto Adam Reed nesse filme de ficção científica. Em “O Projeto Adam”, o protagonista de Ryan viaja no tempo e, sem querer, acaba parando em 2022. O detalhe é que nessa viagem ao passado, Ryan vai se encontrar com ele mesmo, só que aos 12 anos, e precisará contar com sua versão do passado para tentar salvar o futuro.

“Sorte de Quem?” — Estreia 18/03

O plano era invadir a casa de férias de um bilionário, mas tudo dá errado, pois o magnata e sua esposa chegam de surpresa para aproveitar o local. O invasor, vivido por Jason Segel, decide manter o casal, protagonizado por Lily Collins e Justin Lader, preso no local enquanto decide o que fazer.

“Caranguejo Negro” — Estreia 18/03

Nesse thriller de ação sueco, uma soldada se encontra em um futuro apocalíptico e, para por fim na guerra civil que assola seu país, ela precisará enfrentar um mar congelado em uma missão cheia de desespero.

Mais filmes

Outros filmes que chegam em março na Netflix são: “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (02/03); “Minha Vida Incomoda Muita Gente” (04/03); “Crô em Família” (07/03); “Downton Abbey” (14/03); “Os Olhos Negros de Marilyn” (15/03); “O Rei das Fugas” (16/03); e “Pequena Grande Vida” (30/03).

Documentários

“Whindersson Nunes: É de mim mesmo” — Estreia 03/03

Tem produção nacional chegando à Netflix. Em “Whindersson Nunes: É de mim mesmo”, o humorista faz imitações e arranca gargalhadas do público com suas análises sobre diferentes culturas. A gravação da apresentação feita pelo artista aconteceu no histórico palco do Teatro Amazonas, em Manaus.

“3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” — Estreia 16/03

Outro título nacional que entra no catálogo da Netflix em março é “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central”. O documentário narra o roubo que aconteceu em 2005, no qual ladrões cavaram um túnel para ter acesso ao Banco Central do Brasil em Fortaleza e, com isso, conseguiram levar mais de R$ 160 milhões. Além de trazer detalhes desse roubo histórico, a produção conta com depoimentos inéditos.

Mais documentários

“Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias”, que estreia dia 03/03, e “Diários de Andy Warhol: Minissérie”, que será lançado em 09/03, são outros destaques de março na Netflix.

Infantil e Anime

A criançada também vai gostar das novidades de março, isso porque várias animações vão ganhar novas temporadas. “He-Man e os Mestres do Universo” terá sua segunda temporada disponibilizada no dia 03/03, a segunda de “Senninha na Pista Maluca” chega um pouco antes, em 02/03. Já a terceira temporada de “Chip e Potato” estreia dia 08/03, e a sexta de “Mighty Express” chega em 29/03. Entre os novos títulos estão a animação “Transformers: BotBots” (25/03) e o anime “Adam by Eve: A Live in Animation” (15/03).